Dónde ver EN VIVO y horario de Cruz Azul vs Flamengo en Copa Intercontinental 2025

El Mengão debuta en la Intercontinental 2025 con un ataque de lujo, mientras Cruz Azul busca la sorpresa en Catar

Flamengo, club donde milita el ecuatoriano Gonzalo Plata, inicia este miércoles 10 de diciembre de 2025 su camino en la Copa Intercontinental 2025. El conjunto brasileño enfrentará a Cruz Azul, campeón de la Concachampions, en un duelo decisivo por la segunda fase del torneo.

El compromiso se disputará desde las 12:00 (hora de Ecuador) en el Estadio Ahmed bin Ali, en Catar.

Gonzalo Plata, figura ecuatoriana en el ataque del Mengão

El Mengão, campeón de la Copa Libertadores 2025, llega con un plantel estelar para su debut. Su entrenador Filipe Luis apostará por una ofensiva potente, conformada por Bruno Henrique, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata y Giorgian de Arrascaeta.

Sin embargo, Flamengo tendrá dos bajas sensibles: Pedro y Matías Viña, ambos descartados por lesión. A pesar de ello, el club de Río de Janeiro mantiene su condición de favorito gracias a la jerarquía individual y colectiva que ha mostrado durante toda la temporada.

Cruz Azul viaja con su tridente ofensivo estelar

Del otro lado estará Cruz Azul, que viaja a Catar con la ilusión de seguir avanzando en el torneo intercontinental. Los Cementeros presentarán un ataque liderado por Gabriel Fernández, acompañado por Luka Romero y José Rivero.

El equipo mexicano buscará sorprender a un Flamengo que llega con mucha presión por su cartel de campeón sudamericano.

Pyramids FC y PSG, los rivales que esperan en la siguiente etapa

El ganador de este enfrentamiento clasificará a los playoff de la competencia, donde ya espera Pyramids FC de Egipto. Ese será el último paso antes de la final, en la que está instalado el PSG de Willian Pacho, campeón de la Champions League 2024-25.

Dónde ver EN VIVO Flamengo vs Cruz Azul en Ecuador

Para los aficionados ecuatorianos, el choque entre Flamengo y Cruz Azul podrá verse EN VIVO a través del canal pagado DSports y la plataforma digital DGO. También estará disponible mediante FIFA+ y DAZN.

