Dónde ver EN VIVO Manta vs Aucas: Horario y detalles del partido por LigaPro 2025

Manta y Aucas chocan en el Jocay, en un duelo clave por la permanencia y la clasificación al hexagonal final

Aucas visitará a Manta en la fecha 28 de la LigaPro 2025.

La emoción de la LigaPro 2025 continúa y este lunes 15 de septiembre de 2025, el Manta FC se juega una auténtica final ante Aucas, en el cierre de la fecha 28 del campeonato ecuatoriano. El partido está programado para las 19:00 (hora local), en el estadio Jocay.

Este enfrentamiento tiene implicaciones cruciales para ambos clubes, aunque por objetivos muy distintos.

Manta, obligado a ganar para escapar del descenso

Manta FC, ubicado en la posición 13 de la tabla con 25 puntos, necesita con urgencia una victoria para alejarse de la zona del descenso, cuando solo restan dos jornadas por disputarse en la fase regular.

Manta busca salir de la zona del descenso en la tabla de posiciones. FREDDY RODRÍGUEZ

Cada punto cuenta, y el cuadro manabita está obligado a sumar de a tres en casa para mantener vivas sus aspiraciones para evitar clasificar al grupo que se disputará el descenso.

Aucas necesita los tres puntos para seguir soñando con el hexagonal final

En la otra vereda, Aucas también se juega mucho. El Papá marcha en la octava posición con 38 puntos y sueña con alcanzar el hexagonal final, fase en la que se definirá al campeón de la temporada.

Para lograrlo, Aucas necesita alcanzar al menos el sexto lugar, que actualmente ocupa Universidad Católica con 43 unidades.

El panorama no deja margen de error. Aucas debe ganar y esperar otros resultados para seguir con vida en la lucha por el título, mientras que Manta solo piensa en sumar para evitar perder la categoría.

Así está la tabla de posiciones de la LigaPro 2025

El partido será transmitido por El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Los hinchas podrán seguir cada minuto EN VIVO a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en lo que será uno de los partidos más vibrantes de esta recta final de la LigaPro 2025.

