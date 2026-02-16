Dónde ver EN VIVO Girona vs FC Barcelona HOY: Alineaciones y canales GRATIS | LaLiga

El conjunto catalán define hoy si continúa en lo más alto de la tabla o se queda en la segunda posición. Conoce los detalles

Este lunes 16 de febrero, el Estadio de Montilivi se viste de gala para cerrar la jornada 24 de LaLiga con un enfrentamiento que promete chispas. El FC Barcelona, líder sólido del campeonato, visita a un Girona que, aunque lejos de su versión estelar de la campaña pasada, siempre crece cuando tiene al gigante blaugrana frente a sus ojos.

El equipo de Hansi Flick llega a territorio gerundense con la precisión de un cirujano. Tras despachar al Mallorca con un contundente 3-0, el Barça suma 58 puntos, manteniendo a raya a un Real Madrid que le pisa los talones a solo una unidad de distancia.

La gran noticia para el técnico alemán es el alta médica de Raphinha, quien se perfila como titular junto a los "intocables" Lamine Yamal y un Robert Lewandowski que atraviesa un idilio con el gol. El objetivo es claro: repetir el dominio del partido de ida y no ceder ni un centímetro en la carrera por el título.

Girona jugará de local ante FC Barcelona en la fecha 24 de LaLiga. CORTESIA

En la acera opuesta, el panorama es más gris. El Girona encadena tres partidos sin ganar y viene de un empate amargo (1-1) ante el Sevilla. Actualmente, los locales necesitan los tres puntos para sacudirse el bache y recuperar la confianza de su afición.

A pesar de las bajas sensibles —como la de Àlex Moreno y las ausencias de larga duración de Portu y Van de Beek—, Míchel confía en el olfato de Cristhian Stuani y la velocidad de Bryan Gil para herir a una defensa culé que, aunque rocosa, suele sufrir ante la presión alta de los locales.

Antecedentes: Cuentas pendientes entre FC Barcelona y Girona

El historial reciente sonríe a los de la Ciudad Condal. El último precedente data del 18 de octubre de 2025 en Montjuïc, donde el Barcelona sufrió para imponerse 2-1 con goles de Pedri y un cabezazo agónico de Ronald Araujo en el descuento. Por parte del Girona, el veterano Axel Witsel fue el encargado de poner el suspenso.

Alineaciones de Girona FC y FC Barcelona

Girona FC: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau Martínez; Iván Martín, Fran Beltrán, Lemar; Tsygankov, Bryan Gil y Vanat.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Horarios y canales dónde ver EN VIVO el partido entre Girona y FC Barcelona

El encuentro, que pondrá el broche de oro a la fecha 24, se podrá seguir en vivo a través de DSports y la plataforma DGO para toda Latinoamérica.

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00 horas.

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00 horas.

España: 21:00 horas.

EN VIVO | Girona vs FC Barcelona por la fecha 24 de LaLiga

