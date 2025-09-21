Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

FC Barcelona
FC Barcelona recibe a Getafe en la fecha 5 de LaLiga de España.EFE

Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Getafe: Alineaciones y detalles del juego por LaLiga

Barcelona enfrenta a Getafe con la obligación de sumar tres puntos para seguir cerca de Real Madrid

FC Barcelona se juega más que tres puntos este domingo 21 de septiembre de 2025, cuando reciba a Getafe en el estadio Johan Cruyff, en partido correspondiente a la fecha 5 de LaLiga de España 2025-26

(Te invito a leer: Futuro del estatuto de Barcelona SC: cambios clave para fiscalización y transparencia)

El encuentro está programado para las 14:00 (hora local) y será clave en las aspiraciones del conjunto culé por mantenerse en la pelea por el título.

Los culés, obligados a ganar para no perder terreno con Real Madrid

Los dirigidos por Hansi Flick, que marchan en la segunda posición con 10 puntos, están obligados a ganar para no perderle pisada a Real Madrid, actual líder en solitario con 15 unidades.  

Lamine Yamal
Lamine Yamal no jugará ante Getafe por lesión.EFE

No obstante, el técnico alemán deberá lidiar con una baja sensible: Lamine Yamal, una de las joyas del equipo, no estará disponible por molestias musculares.  

FC Barcelona

Así quedó la tabla de la Champions League 2025-26, tras Newcastle vs Barcelona

Leer más

Getafe llega motivado tras un sólido arranque de temporada

Getafe, por su parte, llega con buen ritmo tras un sólido arranque de temporada. Los azulones suman 9 puntos y ocupan la séptima casilla de la tabla, por lo que también ven este partido como una oportunidad para escalar posiciones.

Dónde ver el partido Barcelona vs Getafe en Ecuador

El duelo entre FC Barcelona y Getafe será transmitido en Ecuador a través del canal ESPN y la plataforma digital Disney+, permitiendo a los aficionados seguir de cerca este compromiso que podría marcar el rumbo de la parte alta de la tabla.

Las alineaciones confirmadas de FC Barcelona vs Getafe 

Las estadísticas previas

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reino Unido, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado palestino

  2. Exministra Palencia habla de sanción penal para la CC y desata polémica

  3. ¿Por qué regalar flores amarillas este 21 de septiembre?

  4. Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump en Nueva York

  5. Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Getafe: Alineaciones y detalles del juego por LaLiga

LO MÁS VISTO

  1. Noboa pierde el CNE y la Corte Constitucional gana

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Paro nacional en Ecuador hoy: horarios y punto de movilización

  4. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  5. ¿Qué pasó con el video de Catrina Sauvage? Ella afirma que fue una "estrategia"

Te recomendamos