Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Getafe: Alineaciones y detalles del juego por LaLiga

Barcelona enfrenta a Getafe con la obligación de sumar tres puntos para seguir cerca de Real Madrid

FC Barcelona recibe a Getafe en la fecha 5 de LaLiga de España.

FC Barcelona se juega más que tres puntos este domingo 21 de septiembre de 2025, cuando reciba a Getafe en el estadio Johan Cruyff, en partido correspondiente a la fecha 5 de LaLiga de España 2025-26.

El encuentro está programado para las 14:00 (hora local) y será clave en las aspiraciones del conjunto culé por mantenerse en la pelea por el título.

Los culés, obligados a ganar para no perder terreno con Real Madrid

Los dirigidos por Hansi Flick, que marchan en la segunda posición con 10 puntos, están obligados a ganar para no perderle pisada a Real Madrid, actual líder en solitario con 15 unidades.

Lamine Yamal no jugará ante Getafe por lesión. EFE

No obstante, el técnico alemán deberá lidiar con una baja sensible: Lamine Yamal, una de las joyas del equipo, no estará disponible por molestias musculares.

Getafe llega motivado tras un sólido arranque de temporada

Getafe, por su parte, llega con buen ritmo tras un sólido arranque de temporada. Los azulones suman 9 puntos y ocupan la séptima casilla de la tabla, por lo que también ven este partido como una oportunidad para escalar posiciones.

Dónde ver el partido Barcelona vs Getafe en Ecuador

El duelo entre FC Barcelona y Getafe será transmitido en Ecuador a través del canal ESPN y la plataforma digital Disney+, permitiendo a los aficionados seguir de cerca este compromiso que podría marcar el rumbo de la parte alta de la tabla.

Las alineaciones confirmadas de FC Barcelona vs Getafe

Las estadísticas previas

