Dónde ver Emelec vs Barcelona SC: Lo que debes saber del Clásico del Astillero 2025

Emelec y Barcelona SC se enfrentan este domingo 14 de septiembre en una nueva edición del Clásico del Astillero

Este domingo 14 de septiembre de 2025, desde las 17:30, el estadio George Capwell será el escenario de una nueva edición del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC, por la fecha 28 de la LigaPro 2025.

Emelec, urgido de puntos y con bajas sensibles

El Bombillo llega a este clásico en una situación comprometida. Ocupa la novena posición de la tabla con 38 puntos y mantiene viva, aunque distante, la esperanza de clasificar al hexagonal final.

Actualmente, el último cupo lo posee Deportivo Cuenca, que, con 43 unidades ocupa el sexto puesto de la tabla, por lo que Emelec está obligado a ganar y esperar resultados para seguir soñando.

Emelec pelea por clasificar al hexagonal final de la LigaPro 2025. FREDDY RODRÍGUEZ

El técnico Guillermo Duró no la tendrá fácil, ya que deberá realizar ajustes importantes en su once titular. Las bajas confirmadas de Facundo Castelli y Alexander González complican el armado del equipo.

Barcelona SC, en busca de recortar distancia con el líder

Por su parte, Barcelona SC, del entrenador Ismael Rescalvo, llega con la presión de no ceder terreno en la lucha por el título.

Con 47 puntos y ubicado en la tercera posición, el Ídolo del Astillero necesita sumar de a tres para no perderle pisada al líder, Independiente del Valle, que ya suma 62 unidades y mantiene una cómoda ventaja de 15 puntos.

Las alineaciones confirmadas de Emelec y Barcelona SC

Barcelona SC buscará sorprender a Emelec en el Capwell Archivo

¿Dónde ver el Clásico del Astillero 2025?

El partido entre Emelec y Barcelona SC será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Una cita imperdible para los fanáticos del fútbol ecuatoriano, que se preparan para vivir una jornada cargada de pasión, rivalidad y fútbol de alto nivel.

