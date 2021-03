El doble efecto para Ecuador por la suspensión de las eliminatorias

La suspensión de las fechas de marzo de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar tiene dos caras para la selección nacional.

Macará derrotó a Olmedo con goles de Calderón y Santacruz Leer más

Por un lado, se complicará la agenda futura, ya que se deberán cumplir las 14 fechas hasta junio de 2022. Además, en la mitad está la Copa América, prevista para jugarse este año en Colombia y Argentina.

Entre los directivos de Conmebol empezó a surgir una idea: cumplir tres partidos en cada convocatoria para fecha FIFA. Eso significaría un reto mayor para la logística, porque en ciertas ocasiones las selecciones tendrían que jugar dos veces de visitantes en el mismo combo eliminatorio. Claro, se analizaría también el calendario para ver si se puede conseguir un alivio.

Tres partidos por fecha FIFA sería bueno. No viajarían mucho desde Europa. Igual, no sería justo que se cumplieran las eliminatorias sin los jugadores que están en Europa o MLS (Major League Soccer). No sería lógico, cada selección debería jugar con todo su potencial Luis Soler

Pero también hay puntos a favor. Por ejemplo, el exseleccionado nacional, Ernesto Guerra, cree que esta suspensión puede servir para que Gustavo Alfaro siga puliendo los movimientos de cada una de las líneas en la selección.

Según él, si bien Ecuador ganó tres de los cuatro primeros partidos en eliminatorias, aún necesita mejorar en ciertos detalles y solo la práctica le dará ese plus. Además, es recomendable analizar el momento del campeonato local.

Se está saliendo de pretemporada, los equipos aún deben mejorar en el aspecto físico y anímico. También está el alcance que tiene el Ecuador en cuanto a la preparación. No hay partidos comprobatorios y con la suspensión algo se podrá hacer. El entrenador Gustavo Alfaro necesita probar las diferentes propuestas y formaciones Ernesto Guerra

Soler también considera que la suspensión tiene su lado bueno. Para él, varios seleccionados nacionales tendrán la oportunidad de cambiar su realidad para el momento de la siguiente convocatoria.

“Si analizamos la alineación ante Colombia, varios no están jugando ahora, ya sea por decisión técnica o porque recién se están acomodando tras una transferencia”, agregó Soler.

En ese sentido, Moisés Caicedo recién está sumando los primeros minutos en la reserva del Brighton inglés y abriéndose paso en el primer plantel, Alan Franco no está jugando en el Atlético Mineiro, Gonzalo Plata (suspendido) fue descendido al equipo B por problemas con el cuerpo técnico, Alexander Domínguez no define su futuro, Xavier Arreaga no está en competencia...

De todas maneras, el antecedente que quedó es lo más problemático, ya que los clubes europeos demostraron que pueden impedir el normal desarrollo de las eliminatorias sudamericanas.

Lo que sí quedó claro es que jugar las eliminatorias en Europa no puede ser una opción. A Ecuador no le conviene porque perdería la ventaja de la altura y la velocidad que puede imprimir en el estadio Rodrigo Paz Delgado, dijo el exseleccionador nacional Carlos Sevilla.

PARA SABER:

LigaPro analizará qué hacer con el tiempo liberado en el calendario. Hay dos opciones: programar partidos del torneo local en esos días o dejar ese espacio para que Gustavo Alfaro convoque a un microciclo.

En caso de aprobarse los tres juegos por combo eliminatorio habrá menos días de descanso entre los encuentros de LigaPro. Aunque eso está, por ahora, en manos de la FIFA.