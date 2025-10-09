Djokovic, décima semifinal en Shanghái: "Solo intentaba mantenerme con vida"

Novak Djokovic apartó los contratiempos físicos que sufrió en sus últimos compromisos y tras resolver con soltura el enfrentamiento ante el belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) se situó en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái por décima vez en su carrera.

Cuatro veces campeón, eleva ya el serbio a 80 semifinales en torneos de este nivel. El ganador de veinticuatro Grand Slams, que el martes 7 de octubre se erigió en el cuartofinalista más veterano en los Masters 1000 con 38 años y 4 meses, dejó atrás las dificultades y el sufrimiento en sus partidos contra el alemán Yannik Hanfmann, de octavos y del español Jaume Munar, de cuartos, que tuvo que resolver en tres sets, con dificultades.

El jugador de Belgrado subraya su vigencia en la competición, en el circuito. Sin Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner es más que capaz de ganar a cualquiera y postularse como aspirante al éxito. Es lo que ve en Shanghái donde no está ninguno de los dos mejores del mundo y contempla una clara opción de volver a saborear un éxito.

"Para ser sincero, solo intentaba mantenerme con vida en la cancha", dijo el cuatro veces campeón en Shanghái, donde disputará el sábado 10 su novena semifinal, esta vez ante el monegasco Valentin Vacherot, procedente de la fase previa y sorpresa del torneo, que ganó al danés Holger Rune por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.

El serbio, que pretende volver a ganar un Masters 1.000 y elevar a 101 su cosecha de títulos, sacó adelante el duelo de cuartos en dos sets. "Era mi primer encuentro contra Bergs. Es un gran tipo. Tiene un juego muy potente. Pero a veces, solo intentaba jugar una bola más y provocar su fallo", desveló el balcánico.

De acuerdo con los registros, Djokovic ya ha ganado 418 partidos en torneos Masters 1000 y nadie ha ganado más trofeos en este nivel, 40. Demasiado para el belga que se desmoronó en cuanto vio que no pudo igualar el desequilibrio.

