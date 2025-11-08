NBA: Wembanyama y el mensaje de la victoria del derbi texano ante Kevin Durant

La estrella de Spurs está recuperada de la trombosis venosa en un hombro que le hizo perder la mitad de la última temporada.

Victor Wembanyama se perdió más de la mitad de la temporada pasada por lesión.

El basquetbolista francés Victor Wembanyama firmó 18 de sus 22 puntos en la segunda mitad y dirigió en la última jornada la victoria por 121-110 de los San Antonio Spurs contra los Houston Rockets de Kevin Durant, en un derbi texano que, además de valer por la temporada regular, también valía para la Copa de la NBA.

Los Spurs se encomendaron a su público para cortar una racha de 2 derrotas consecutivas, después de comenzar la campaña con 5 triunfos de 5, todo un verdadero récord para la franquicia de San Antonio.

El póster de Wembanyama en la cara de Durant... y la respuesta de Kevin



Fue el debut en la Copa de la NBA tanto para los Spurs como los Rockets, un equipo que vio interrumpirse su racha de cinco victorias consecutivas.

Y eso que Houston llegó a tener 11 puntos de ventaja en la primera mitad, antes de la contundente reacción de los Spurs.

Wembanyama acabó el encuentro con 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos, con 8 de 16 en tiros y un perfecto 6 de 6 desde la línea de libres.

Todo el quinteto titular de San Antonio consiguió dobles dígitos en anotación. Harrison Barnes selló 24 puntos y 6 triples, Julian Champagnie aportó 22 puntos y 6 triples, Devin Vassel metió 15 y Stephon Castle consiguió un doble doble de 14 puntos y 13 asistencias.

Los Spurs conectaron 18 triples de 45 por el 13 de 27 de los Rockets.

Durant, 8 pérdidas

La defensa de San Antonio limitó notablemente la aportación de Kevin Durant, quien pese a meter 24 puntos, tuvo hasta 8 balones perdidos. En total, los Rockets tuvieron 23 pérdidas de balón en San Antonio.

El turco Alperen Sengun rozó el triple doble con 25 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, mientras que Reed Sheppard consiguió 16 puntos y conectó 4 triples saliendo del banquillo.

Los Spurs se acostumbraron a luchar en esta campaña y, tras estar abajo 39-50 en el marcador reabrieron el partido con un contundente parcial de 12-0 que les envió a los vestuarios con un punto de margen.

Ya en la segunda mitad delcompromiso, Wembanyama dio un paso al frente y pasó de los 4 puntos de los primeros dos cuartos, a meter 18. El acierto desde el arco de Champagnie y Barnes disparó la ventaja de los Spurs hasta las 12 unidades en el 84-72 tercer período. El resto fue bajo la tónica similar.

