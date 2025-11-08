Novak Djokovic, campeón de Atenas, renuncia a las Finales ATP por lesión

El # 5 del mundo sumó su corona 101, pero terminó mal del hombro. La batalla en Turín arranca

Nole levantando el trofeo del ATP 250 de Atenas, este sábado 8 de noviembre.

El serbio Novak Djokovic renunció este sábado 8 de noviembre, inmediatamente después de proclamarse campeón del ATP 250 de Atenas, a participar en las Finales ATP 2025 de Turín debido a una lesión de hombro.

RELACIONADAS Los convocados de Beccacece para jugar ante Canadá y Nueva Zelanda en Fecha FIFA

“Lorenzo Musetti competirá por primera vez en las Finales ATP Nitto tras la retirada de Novak Djokovic debido a una lesión en el hombro”, informó la organización ATP.

SIMPLEMENTE NOVAK DJOKOVIC.



EL MEJOR DE LA HISTORIA 🐐pic.twitter.com/tYn8kXtTiz — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 8, 2025

Ubicado actualmente en el puesto #5 del ranking mundial, Djokovic, aseguró en redes sociales que “esperaba poder competir en Turín y dar el máximo”. Pero no será así.

“Después de la final de Atenas, me entristece compartir que necesito renunciar por una lesión. Lo siento por los fieles aficionados. Deseo lo mejor a los participantes y espero estar de vuelta con vosotros pronto”, añadió.

El serbio tras derrotar en la final de Atenas a Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5. eFE

Lorenzo Musetti, el reemplazo de Nole

Tras la noticia, el italiano Lorenzo Musetti, precisamente su víctima este sábado en la final de Atenas, será el que ocupe su puesto, al ser el primer reserva, en el grupo Jimmy Connors en el que está también el español Carlos Alcaraz.

Chelsea (3) vs. Wolves (0): El EN VIVO del partido de Moisés Caicedo en Premier Leer más

“¡Nos vemos en Turín, Muso! La retirada anunciada por Novak Djokovic tras la final de Atenas significa que Lorenzo entra automáticamente en las Finales ATP”, celebró la Federación Italiana de Tenis (FITP).

Inicia la batalla en Turín

Por primera vez, Italia tendrá dos clasificados en el torneo de individuales y dos en el de dobles. De acuerdo con la programación, Musetti se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz este lunes 10, no antes de las 14:00 (08:00 de Ecuador). Mientras eso sucede con el recién ingresado, el español Carlos Alcaraz, actual # 1 del ranking, debutará este domingo 9 en las Finales ATP 2025 ante el australiano Álex de Miñaur, número 7 del mundo.

En el caso del italiano Jannik Sinner (#2) saltará a pista también el lunes y desconoce aún quién será su primer escollo en la defensa de la corona conquistada en 2024.

Alcaraz, ganador de 2 'Grand Slam' en la temporada, necesita tres victorias en la fase de grupos -o llegar a la final- para acabar el año como número 1, pelea que mantiene con Sinner en esta última semana del circuito en la que se reúnen las 8 mejores raquetas.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!