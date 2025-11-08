Los convocados de Beccacece para jugar ante Canadá y Nueva Zelanda en Fecha FIFA

Hinchas de Ecuador esperan a la Tri en Canadá y Estados Unidos.

Sebastián Beccacece, el entrenador argentino que dirige a la Selección de Ecuador, ha marcado su camino con paciencia y método. Sin estridencias, sin grandes anuncios, pero con una idea clara: consolidar una base que llegue fuerte al Mundial 2026. Este 8 de noviembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la lista oficial para la última doble fecha FIFA del año, con partidos ante Canadá y Nueva Zelanda, el 13 y 18 de noviembre respectivamente.

Esta es la nómina de Ecuaodr para jugar ante Canadá y Nueva Zelanda

El cierre del calendario internacional encuentra a La Tri con el ánimo de terminar el 2025 con victorias. Toronto y Nueva Jersey serán las sedes donde Beccacece pondrá a prueba la madurez de su grupo, un equipo que mezcla juventud, talento y carácter. “El 80% de la lista para el Mundial ya está definida”, dijo el estratega, dejando claro que solo seis nombres siguen en evaluación.

Un trabajo para toda la semana

Mientras el cuerpo técnico viajó el viernes 7 a Canadá, los jugadores empezaron a sumarse desde el domingo. Los futbolistas que militan en la LigaPro, como Christian Loor, Jordy Alcívar y Patrick Mercado, lo harán tras cumplir con Independiente del Valle ante Universidad Católica.

Beccacece ya se instaló en Toronto, donde el jueves 13 a las 19:00 enfrentará a los canadienses en un duelo que medirá el progreso de su idea.

Ecuador llega a esta fecha luego de empatar en octubre con Estados Unidos y México. La meta ahora es cerrar el año con buenas sensaciones y resultados que refuercen el proceso.

Beccacece no promete milagros, promete trabajo. Y en esa constancia, Ecuador busca su identidad y un sueño: llegar al 2026 con un equipo maduro, competitivo y fiel a su estilo.

