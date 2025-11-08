Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Hinchas de Ecuador esperan a la Tri en Canadá y Estados Unidos.
Hinchas de Ecuador esperan a la Tri en Canadá y Estados Unidos.Cortesía

Los convocados de Beccacece para jugar ante Canadá y Nueva Zelanda en Fecha FIFA

Ecuador cierra el año ante Canadá y Nueva Zelanda: la lista de Beccacece

Sebastián Beccacece, el entrenador argentino que dirige a la Selección de Ecuador, ha marcado su camino con paciencia y método. Sin estridencias, sin grandes anuncios, pero con una idea clara: consolidar una base que llegue fuerte al Mundial 2026. Este 8 de noviembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la lista oficial para la última doble fecha FIFA del año, con partidos ante Canadá y Nueva Zelanda, el 13 y 18 de noviembre respectivamente.

Esta es la nómina de Ecuaodr para jugar ante Canadá y Nueva Zelanda

El cierre del calendario internacional encuentra a La Tri con el ánimo de terminar el 2025 con victorias. Toronto y Nueva Jersey serán las sedes donde Beccacece pondrá a prueba la madurez de su grupo, un equipo que mezcla juventud, talento y carácter. “El 80% de la lista para el Mundial ya está definida”, dijo el estratega, dejando claro que solo seis nombres siguen en evaluación.

Un trabajo para toda la semana

Camiseta Ecuador 2026

Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

Leer más

Mientras el cuerpo técnico viajó el viernes 7 a Canadá, los jugadores empezaron a sumarse desde el domingo. Los futbolistas que militan en la LigaPro, como Christian Loor, Jordy Alcívar y Patrick Mercado, lo harán tras cumplir con Independiente del Valle ante Universidad Católica.

RELACIONADAS

 Beccacece ya se instaló en Toronto, donde el jueves 13 a las 19:00 enfrentará a los canadienses en un duelo que medirá el progreso de su idea.

Ecuador llega a esta fecha luego de empatar en octubre con Estados Unidos y México. La meta ahora es cerrar el año con buenas sensaciones y resultados que refuercen el proceso. 

Beccacece no promete milagros, promete trabajo. Y en esa constancia, Ecuador busca su identidad y un sueño: llegar al 2026 con un equipo maduro, competitivo y fiel a su estilo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Christian Zurita denuncia campaña de odio y acusa a red ligada al narcotráfico

  3. Independiente del Valle vs Universidad Católica EN VIVO: Hora y dónde ver la LigaPro

  4. El Banco Europeo de Inversiones anunciará nuevo financiamiento en América Latina

  5. Red de oro ilegal cae en Quito: Ejército halla laboratorio con conexión internacional

LO MÁS VISTO

  1. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  2. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  3. Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

  4. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 8 de noviembre de 2025

Te recomendamos