Ecuador estará presente en el Corona Pro Surf Circuit: La más importante del Caribe

Alex Suarez, el surfista ecuatoriano que demuestra el avance de este deporte en el país.

Del 17 al 19 de octubre, 60 surfistas de 15 países distintos se reunirán en la playa Middles, en Isabela, en el noroeste de Puerto Rico, para disputar la edición XXXIX de la Corona Pro Surf Circuit, la competición más importante del Caribe.

Surfistas de Ecuador, Barbados, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Chile, México, Uruguay, Perú, Canadá, Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico estarán participado por un premio que asciende a los 10.000 dólares, en caso de dominar las olas caribeñas y alzarse con la victoria.

"Los 100 años de Corona nos inspiran a seguir impulsando iniciativas que unan deporte, sostenibilidad y cultura" mencionó Yamila Rivera, quien es la directora del área de mercadeo en la marca cervecera mexicana.

Además, agregó que, "El Corona Pro Surf Circuit es ejemplo de eso: una plataforma que demuestra cómo una marca global puede generar impacto real en Puerto Rico y seguir contribuyendo al desarrollo del surfing local, apoyando a sus atletas y fortaleciendo la comunidad que vive alrededor de este deporte"

¿Qué pasó en la edición 38 del Corona Pro Surf Circuit?

El salvadoreño, Bryan Pérez, ganó la 38 Corona Pro Surf Circuit en la categoría masculina. Asociacion Profesional de Surfing de Puerto Rico

En la edición #38 del Corona Pro Surf Circuit, celebrada el fin de semana del 12-13 de octubre de 2024, el salvadoreño Bryan Pérez salió campeón en la categoría masculina, mientras que Havanna Cabrero, oriunda de Puerto Rico, también lograría la victoria máxima en la categoría femenina.

En la final masculina, Bryan Pérez se enfrentó a Elishama Beckford en la final, resultando ganador Pérez. Y en la final femenina, Havanna Cabrero ganó la final contra la puertorriqueña, Jolari Carreras.

En esa edición, participaron los ecuatorianos: Roberto Rodríguez, Bruce Burgos y Jonathan Zambrano.

Ecuador ya tiene una campeona en el Corona Pro Surf Circuit

Dominic ‘Mimi’ Barona ganó la edición 36 del Corona Pro Surf Circuit. Archivo

La surfista Dominic 'Mimi' Baraona, oriunda de Montañita, se coronó campeona en la edición 35 del Corona Pro Surf Circuit, celebrada del 11 al 13 de octubre de 2019, y venció en la final a la argentina Ornella Pellizzari, haciéndose acreedora al premio de 10.000 dólares.

La surfista de Montañita repitió título en la edición 36 del Corona Pro Surf Circuit, celebrada del 14 al 16 de octubre de 2022 en la playa Middles de Isabela, Puerto Rico, ganándole la final a la local, Mia Calderón.

