Dirigente de Mushuc Runa, molesto por pedido económico de jugadores

Pese a su molestia, Chango indicó no estará en total desacuerdo con los premios.

Los jugadores de Mushuc Runa han hecho un pedido que ha sacado de casillas a Luis Chango, presidente vitalicio del club ambateño. Mediante una carta, los elementos del Ponchito han solicitado que se los premie económicamente, con $ 700, a cada uno del equipo principal.

Mushuc Runa y El Nacional empataron en Echaleche Leer más

Esta solicitud molestó a Chango, quien aseguró que esta petición no se podrá dar, debido a que los jugadores “no han hecho méritos” para ser premiados. Actualmente, el cuadro ambateño marcha en la última casilla de la LigaPro con un punto, producto de un empate y dos derrotas.

“Se han mal acostumbrados los jugadores a enviar documentos y pedir premios con exageración. Ellos deben devengar el sueldo. No deben poner como prioridad los premios sin ganar ningún partido. Como creador y mentalizador del Mushuc Runa me da igual estar últimos, primeros o descender, porque el club no vive solamente del fútbol”, dijo a EXPRESO el directivo del Ponchito.

Sobre la cantidad que están solicitando los jugadores, $ 15.000 por partido ganado, Chango expresó que actualmente lo que se está analizando es “sancionarlos” con una multa “al bolsillo”. “Los dirigentes no podemos entregar premios por un mal trabajo. He propuesto a la directiva que se sancione con el 10 % del salario. Esa multa consta en el reglamento interno y se la hará con el sueldo de febrero que lo cancelaremos a finales de marzo”.

Pese a su molestia, Chango indicó no estará en total desacuerdo con los premios, pero a su criterio esta se debe dar por metas alcanzadas.

“Cuando se alcanza una meta se tiene el derecho a ser reconocido. Es ridículo que en el fútbol ecuatoriano seamos cómplices de premiar el trabajo bueno y el malo. Eso debe desaparecer de alguna manera y en Mushuc Runa no lo permitiremos. Horacio Orzán (volante del equipo) por mensajes me pedía que respondamos sobre los premios, no tengo porqué hacerlo. Son ellos quienes deben sudar la camiseta y demostrar su profesionalismo en la cancha”.

Por lo pronto, el elenco ambateño se encuentra concentrado en el duelo, que mañana 6 de marzo, disputarán ante Técnico Universitario, en la fecha 4 de la LigaPro.