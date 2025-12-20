Diogo Bagüí se va de Emelec: ¿Es real que lo quieren en la MLS y en la Liga MX?

El talentoso defensor del Bombillo tendría ofertas de equipos de Estados Unidos y México. Esto es lo que se conoce

Horas clave son las que se presentan para definir el futuro de Diogo Bagüí. El joven defensor de Emelec, equipo que este sábado 20 de diciembre tenía previsto jugar ante Deportivo Cuenca y cerrar una campaña llena de altibajos en la LigaPro, tendría ofertas de equipo de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Lea también: Chelsea salvó el empate ante Newcastle en el regreso de Moisés Caicedo: Así le fue

Bagüí, quien ni si quiera integró la lista de convocados para el último cotejo del año, proyectaría dejar el club azul en la siguiente temporada y jugaría el balompié del exterior. Tendría ofertas del fútbol de México y Estados Unidos, según fuentes cercanas al entorno del talentoso zaguero.

RELACIONADAS Mario Pineida y el homenaje que le darán en el partido Independiente vs Barcelona

El defensa, consolidado en el equipo principal eléctrico, es visto actualmente como uno de los activos jóvenes más cotizados del plantel, lo que ha acelerado el interés de mercados internacionales por asegurar su fichaje de cara al próximo año.

Diogo Bagüí (saltando), defensor central surgido en las formativas de Emelec, disputa un balón en la semifinal de ida ante Ligaa de Quito por la Copa Ecuador 2025. GERARDO MENOSCAL

Esta situación ha generado una mezcla de expectativa y resignación entre la hinchada, ya que la salida de Bagüí parece inminente una vez culmine el 2025, año que también vence su vínculo contractual.

Ecuador con Brasil y Argentina en grupo del Sudamericano Femenino sub-20 Leer más

Al no ser considerado para el duelo contra el cuadro morlaco, el Bombillo habría evitado cualquier riesgo de lesión que pudiera entorpecer los trámites de una posible transferencia.

Los números de Diogo Bagüí en Emelec

Diogo Baguí, con 20 años de edad, marcó una temporada con niveles importantes y regularidad en su juego. Por lesiones no pudo estar en todos los partidos, pero participó en 33 de las 40 fechas en la LigaPro y solo disputó 1 de la Copa Ecuador.

La crisis económica y deportiva, además de la inestabilidad dirigencial serían los motivantes principales para que el canterano azul tome la decisión de buscar nuevos horizontes.

Aún no se ha confirmado esta información de forma oficial, no obstante, que Bagüí salga de Emelec no causa sorpresa. Varios jugadores ya habrían tomado esta medida de abandonar el plantel, tras el silbato final del compromiso de ayer ante Deportivo Cuenca.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!