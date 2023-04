El búlgaro Grigor Dimitrov se medirá el domingo 30 de abril ante el actual # 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz por la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, luego de que el de Palmareño venciera por 2-6, 6-4 y 6-2 al finlandés Emil Ruusuvuori. Por su parte, Dimitrov llega de eliminar al francés Gregoire Barrere, por 7-6 (6) y 7-6 (2).

Alcaraz acecha a Djokovic por el número 1 mundial Leer más

Alcaraz se mostró arrepentido de haber tirado la raqueta, un gesto inusual en él, cuando iba 3-2 abajo en el segundo parcial.

"Ha sido una parada metal, no apoyo ese tipo de cosas, pero me ha salido y me arrepiento", aseguró luego en conferencia de prensa.

"Lo he hablado con Juan Carlos (Ferrero, su entrenador) y este tipo de cosas no pueden pasar", afirmó el jugador murciano, que añadió que "sacar los partidos sin ser brillante, sin sacar la mejor versión, te da confianza".

"A mí me tranquiliza más de cara a los siguientes partidos", dijo, porque hubo momento en los que, admitió, "no sabía cómo hacerle daño".

"Hoy el alma de mi abuelo ha estado más presente que nunca y ha habido que echarle las tres 'c' en todo momento", indicó Alcaraz, en referencia al lema 'cabeza, corazón y cojones'.