🔝 Así serían los CF del M1000 de #Madrid según la preclasificación:



🇪🇸 Alcaraz vs. Rublev 🇷🇺

🇳🇴 Ruud vs. Rune 🇩🇰

🇨🇦 Auger-Aliassime vs. Tsitsipas 🇬🇷

🇺🇸 Fritz vs. Medvedev 🇷🇺 pic.twitter.com/0spo6NdIGw