Diego López: "Por ahora el Clásico del Astillero no me interesa"

Si creían que el entrenador del Barcelona estaba guardando jugadores para los partidos de la Copa Libertadores y el Clásico que se jugarán el jueves 25 y domingo 28 de abril del 2024, están equivocados.

Diego López puso una alineación mixta ante El Nacional debido a que está en “una guerra”, pero en su misión de la Copa Libertadores, toda la artillería está puesta en ganar a Sao Paulo. Es más, desde ayer comenzaron a entrenar con la pelota oficial de la Libertadores. Y antes del Clásico, armó polémica cuando dijo de frente que, por ahora, su rival es Sao Paulo y que el resto puede esperar.

López tiene en su cabeza solo Copa Libertadores

“Con todo respeto, no puedo hablar del Clásico en este momento. Tenemos una guerra futbolística previa, el día jueves por Copa, y está antes del Clásico. En este momento no nos interesa lo del Clásico, no lo tenemos en cuenta para nada. Tenemos un importante encuentro que es la Copa, y ya vamos a trabajar con la pelota de la Copa Libertadores. Eso es importante en la cabecita de los jugadores”, dijo López.

Barcelona celebra la victoria ante El Nacional. Cristhian vinueza

Sobre el horrible primer tiempo ante El Nacional, comentó que no tuvieron dinámica y que en el segundo tiempo comenzaron a manejar mejor la pelota, destacando que los dos centrales de Barcelona salieron bien, pero que no se debió a los cambios de jugadores, sino al sistema de juego que mejoraron.

Le dio descanso mental a varios

En el banquillo dejó a varios de los “titulares habituales”, siendo más notable con el arquero Javier Burrai, a quien brindó un descanso mental. Recordar que Burrai ha tenido temporadas como la del 2020, 2021 y 2022, donde jugó absolutamente todos los 30 partidos de la LigaPro, y en el 2023 tuvo 22.

Mucho se lo cuestiona sobre el once que pone; si está buscando el ideal, dijo que pone a jugadores importantes y que no tiene el equipo ideal, pero sí el grupo ideal.

Él habló con Javier Burrai porque necesitaba un descanso mental y que no tuvo dudas en poner a Víctor Mendoza, lo mismo pasó cuando utilizó a Gabriel Cortez ante Libertad y lo volvió a sentar.

