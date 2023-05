Cristina de las Mercedes Ibarra tiene 70 años, de los cuales 37 lleva laborando en Barcelona. Pese a que ostenta el cargo de jefa de utilería, en la realidad cumple el papel de madre, amiga, psicóloga, da consejos y hasta es el hombro sobre el cual lloran algunos jugadores. Para ellos es Mechita, o simplemente y con cariño mami Meche.

Día de las Madres: Kendry Páez cuenta con su propia marca personal Leer más

Pese a que la mujer tiene seis hijos y un nieto, le cuenta a EXPRESO que ya pasó del centenar por la cantidad de jugadores que ha visto desfilar por los pasillos en todos sus años de trabajo.

Quien llegó primero a ese cargo fue su esposo Bernard Zambrano, quien falleció en enero del 2021. Y es que hace 37 años, era a él a quien se le perdían las cosas cuando entrenaban en el Reed Park (frente al Cementerio General). Por eso un día le dijeron que consiga ayudante y él llevó a Mechita. Ella, que no sabía nada de fútbol, se encargó de la lavandería. El resto es historia.

“Querían a alguien de confianza y les dijo que yo les podía ayudar, pero nunca pensé que me iba a quedar tanto tiempo. Ni yo lo creo, Dios ha sido bueno conmigo. Mi familia es Barcelona. No pensé que iba a estar en un lugar en el que muchos quisieran estar”, dice con orgullo.

El carisma que tiene mami Meche la ha llevado a cumplir no solo el rol de utilería, sino también el de dar afecto y cariño; tanto así que antes de saltar a la cancha, varios jugadores le piden su bendición o que ore por ellos. Uno de esos es Pedro Pablo Velasco.

Mami Meche con todos los compañeros con los que trabaja en esa área importan del equipo más popular del país. Freddy Rodriguez / Expreso

Pero el amor a sus jugadores va más allá, pues cual cariñosa madre le ha tocado escuchar cuando estos tienen problemas y hasta le piden consejos. “Me dicen que los tengo engreídos, pero en realidad son chicos que tienen problemas, como todos, y deben tener una persona que los escuche y que también les hable”, explica con una sonrisa Mechita.

Día de las Madres: Silvia Alvarado y el estrecho lazo con Kenny Arroyo Leer más

Y si hay un tema en el que les habla de frente a los jugadores y sin ‘maquillar’ es sobre las mujeres. Ibarra se basa en su experiencia. “Les comento que yo viví con un hombre que era ‘putañero’ (guapo, galán) y aun así estuvimos 53 años unidos. Deben entender que la mujer de la casa se respeta, se le da su espacio y que ellos deben cuidarse de lo que pueden encontrar en la calle”.

Hoy mami Meche recibirá el saludo de decenas de ‘hijos’, dice. La hacen muy feliz y nunca cambiaría nada de lo que ha tenido que pasar.

Mechita, quien vive en Sauces 8, se ríe cuando escucha de las hinchas que la envidian porque ella está siempre rodeada de los jugadores. Les comenta que para qué los necesitan tener cerca, basta con verlos jugar. “Hay fanáticas que me dicen para cambiar los trabajos por un día, y solo me río”, cuenta Ibarra, quien ‘saca pica’ sobre su buen estado y bromea con su edad. “Eso me dicen los muchachos (jugadores), que no parezco de 70, que tengo más”, y se ríe.

Así de sencilla es Mechita, la energía maternal que está detrás de la plantilla de Barcelona. La mujer a la que le toca levantarles el ánimo con abrazos y palabras, cuando las cosas salen mal. La mamita que cuida y mima a sus otros hijos, los futbolistas.