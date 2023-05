Kendry Páez es, sin duda, el jugador del momento en el fútbol ecuatoriano. A sus cortos 16 años se ha ganado el reconocimiento a nivel nacional e internacional por la calidad que tiene con el balón.

Erling Haaland, elegido como el mejor jugador de la temporada Leer más

No por nada el Chelsea de Inglaterra ya llegó un acuerdo con Independiente del Valle para llevarse a la joya nacional, por 20 millones de dólares, cuando cumpla los 18 años (en 2025).

Pero detrás de la figura de Kendry está la de su madre Jéssica Andrade. Ella, que prefiere estar alejada de los flashes y las cámaras, cumple un rol fundamental en el crecimiento de su hijo.

La progenitora del talentoso volante ecuatoriano le contó a EXTRA que trata de no alejarse nunca del 10 nacional, debido a que le preocupa que la fama lo pueda desenfocar. Es la única que lo marca a presión: “por ahora”.

Kendry Páez junto a su madre (d) y otros familiares, tras un partido con Independiente del Valle. Archivo

“Kendry aún es un niño para mí. Muchas cosas le están llegando de golpe, por la exposición que tiene, y como madre siento la importancia de no dejarlo solo en esto que está viviendo”, afirma Jéssica.

Pese a que Kendry pasa la mayor parte del tiempo concentrado con los rayados y en las canchas de fútbol, Jéssica, de 35 años, asegura que nunca pierde la comunicación con él. “Hablamos todos los días. Él me llama o yo lo llamo, pero siempre conversamos, me cuenta todo de su día a día. No hay nada que me pueda esconder (risas)”.

Y todo lo que está viviendo Páez se le ha venido de golpe. “Hasta el año anterior podíamos salir tranquilos a comer a algún centro comercial y no pasaba nada. Ahora muchas personas, apenas lo identifican, se le acercan a pedirle autógrafos o alguna foto. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados, pero toca lidiar con eso”.

Además de siempre conversar con su hijo, Jéssica destaca que también trata de estar pendiente de todo lo que le llega a través de las redes sociales. “Trato de darle su espacio, pero para mí es importante saber con quiénes habla o sale. Por ahí veo que hay muchas chicas que lo siguen (jeje) y se inquieta un poco, pero afortunadamente todo me lo hace saber”.

A modo de broma, Jéssica afirma que llevar en el vientre a Kendry fue todo un padecimiento, debido a las patadas que pegaba dentro de la barriga. “Era muy inquieto, se me movía durísimo y también daba patadas muy fuertes. Desde que estaba dentro de mí creo que ya jugaba pelota (risas)”.

Y esa destreza y pasión que tiene por el fútbol, la madre del ahora jugador de la sub-20 de Ecuador (que el sábado debutará en el Mundial de Argentina) explica que “viene de familia”.

“A mí siempre me gustó jugar fútbol. Lo hacía con mis amigas del colegio o con mis familiares. Su papá también era un apasionado por la pelota”.

Es por ello que cree que el futuro jugador del Chelsea de Inglaterra marcaba diferencia, desde los cinco años. “A esa edad él empezó a jugar en una academia que se llama Huancavilca, luego pasó a la de Alfaro Moreno, Barcelona y Patria. En todos los lugares que estuvo siempre fue distinto al resto. No es porque sea mi hijo, pero su talento lo hizo notar desde muy pequeñito”.

Jéssica sostiene que antes de llegar a Independiente del Valle (a los 10 años) le tocaba hacer sacrificios para llevarlo a entrenar.

“Nosotros vivimos en la Isla Trinitaria y Durán. siempre nos tocaba coger dos buses, por lo menos, y recorríamos una hora y media para que él pueda ir a entrenar. Ahora que miro al pasado, el esfuerzo ha valido la pena”.

Este 14 de mayo, el Día de las Madres será distinto para la mami de la joya ecuatoriana, pues su “pequeño” se encuentra en Argentina con la sub-20 de Ecuador.

“Será una celebración distinta, ya que es la primera vez que no pasará conmigo, pero estoy feliz porque está por cumplir su sueño de jugar un Mundial”.