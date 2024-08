El día que Daniel Pintado cumplió la promesa en los Juegos Olímpicos

Cuando Daniel Pintado cruzó la madrugada del jueves 1 de agosto la línea de meta en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue como un déjà vu. Ya lo había vivido. En su mente, pero lo había visualizado. Constar como uno de los mejores de los 20 km marcha a nivel mundial, y conseguir los resultados previos que obtuvo le dieron esa seguridad.

En entrevista a EXPRESO, publicada el 10 de julio pasado, el cuencano, de 29 años, lo dijo: “Me visualizo todos los días con una medalla olímpica; ha sido mi sueño desde pequeño, y cada vez lo veo más cercano”. Hoy es realidad.

El registro de 1 hora, 18 minutos y 55 segundos le dieron a Pintado la segunda medalla de oro en la historia de Ecuador en este deporte, tras la conseguida por Jefferson Pérez hace 28 años, de quien solo tiene palabras de admiración.

“Jefferson tiene una bonita historia, la mayoría de los marchistas nos visualizamos en él para seguir este deporte. Hemos crecido viendo sus competencias y ahora nosotros queremos hacer nuestra propia historia para conseguir ese sueño de llegar primero a los Juegos y después de alcanzar las medallas”, precisó en su momento. El olimpo ya los pone al mismo nivel

Motivación especial

Pintado no la tuvo fácil para llegar hasta lo más alto del podio olímpico; sin embargo, ahí siempre estuvo su familia. Lo confirmó ayer en la toalla que le cruzaba el cuello en el festejo donde tenía una frase bíblica que su madre siempre le dice; la otra parte de su corazón está en sus hijos Nicolás, de 9 años, y Montserrat de 3, a quienes mostró en una pequeña fotografía cada vez que le tocaba dar declaraciones como campeón olímpico.

“Lo más grande que tengo es mi familia, y mis hijos Nicolás y Montserrat son mi mayor motivación. Ellos cuando pueden me acompañan en las competencias y cuando no están, siempre pienso en ellos, me motivan bastante y saco fuerzas en los últimos kilómetros. Quiero que se sientan orgullosos, son felices al ver a su papá en las competencias, en los periódicos, en la televisión”, dijo a EXPRESO en la previa.

Este jueves reveló que tenía cerca de cinco meses sin verlos por motivos de entrenamientos y competencias.

Chocho, guía y amigo

Pintado con su equipo de entrenamiento liderado por Chocho (de blanco) donde hay seis marchistas más, varios de ellos en el top mundial. Cortesía

Para la consecución de la histórica medalla de oro, Daniel depositó su entera confianza en Andrés Chocho, otro linajudo marchista ecuatoriano que actualmente desempeña la labor de entrenador. “La confianza que tengo con Andrés es de varios años. Primero lo tuve como un referente a seguir, después como rival, y ahora como entrenador. Toda su experiencia me ha ayudado para llegar a estar en un alto nivel”, dijo. El jueves ambos rompieron en llanto al abrazarse tras cruzar la meta.

El apellido Pintado aparece en citas olímpicas desde Río 2016, donde quedó en el puesto 32; luego llegó Tokio 2020, donde la ubicación fue 16, hasta llegar el oro en París 2024. Todo eso tuvo su razón de ser y ayudó a formar al Daniel lo que actualmente es como deportista.

“Me sirve mucho la experiencia de los dos Juegos Olímpicos anteriores (Río y Tokio). Aun así para este ciclo olímpico tuve varios cambios, empezando por el entrenador, de pensamiento, aumenté cosas buenas a la preparación y eso ha sido la base de los resultados positivos que hemos conseguido y que se refleja en que estoy entre los mejores del mundo en los últimos tres años. Con esa base queremos que las cosas salgan bien en París, realizar una buena competencia, muy estratégica y que la suerte esté de nuestro lado también”, predijo. Y lo cumplió.

Ecuador enmarca ahora al cuencano Pintado entre sus medallistas en citas olímpicas. Se alistan bienvenidas y homenajes.

