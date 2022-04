El desatino de Ismael Rescalvo

El penal que el árbitro Marlon Vera pitó a favor de Emelec, al término del duelo del jueves 21 de abril ante Cumbayá, fue criticable. Pero las declaraciones que dio el director técnico Ismael Rescalvo sorprendieron aún más.

Luego del compromiso, que terminó igualado 1-1, en el estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 9 de la LigaPro, el estratega español reconoció que el gol de los azules se dio a raíz de una mala decisión arbitral, pero justificó que “ya era hora de que se equivocaran a nuestro favor, porque siempre se equivocan en contra”.

Para el exjugador millonario Kléber Fajardo, estas declaraciones fueron totalmente “desatinadas” y denotan, además, que Rescalvo “está perdido” y desconcertado en ideas.

“El mal momento que atraviesa el equipo no solo se ve reflejado en la cancha, sino también en lo que dice su técnico. La desesperación que tiene, por los malos resultados, han hecho que ya ni siquiera tenga capacidad de discernimiento para declarar de forma criteriosa”, dijo el exvolante.

Fajardo acotó que nunca antes había escuchado a un técnico valerse de un error arbitral para justificar un resultado a favor.

“No es correcto decir que está bien que de vez en cuando se equivoquen a favor tuyo. Esto lo perjudica a él como técnico, pues reconoce que tiene que recibir una ‘ayuda’ extra para conseguir sus objetivos”.

Emelec tuvo muchos problemas para imponer su estilo de juego ante el Cumbayá. Inclusive estuvo abajo en el marcador hasta cerca del pitazo final, cuando empató José Cevallos. Henry Lapo / Expreso

Además, ese error arbitral fue centro de varias críticas. Por ejemplo, el directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, señaló que ya es hora de implementar el sistema de videoarbitraje para todos los partidos. “Vergonzoso. Realmente imposible sin VAR. LigaPro debe invertir urgente para desterrar estas situaciones vergonzosas que solo ensucian al fútbol”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, hinchas como Jaime Parrales y Paolo Zambrano también criticaron lo dicho por el estratega de Emelec.

Ambos coincidieron en que ya es momento de que Rescalvo ponga la renuncia “por el bien del equipo”.

“Creo que nadie está contento con el resultado. Como hincha no me siento contento de que mi equipo haya empatado de esta forma y me da coraje escuchar un discurso mediocre del técnico”, indicó Parrales.

Zambrano, por su parte, destacó que con la permanencia del técnico el presidente Nassib Neme está “echando abajo” su buena gestión en el club.

“No entiendo la postura de Neme. Su orgullo, por no reconocer que se equivocó, está perjudicando al club”, manifestó.

Mientras tanto, El Bombillo se alista para recibir al Aucas, este domingo 24 de abril.