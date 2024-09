Deportivo Quito y AV25 van por el ascenso pese a polémica clasificación

El reclamo de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por los cupos del ascenso de Pichincha otorgados a Deportivo Quito y AV25, ante la no calificación por documentos de Patrón Mejía e Independiente JFA, no cambió en nada la decisión de la Ecuafútbol, que llevó a cabo el sorteo nacional de 32avos la noche del lunes 16 de septiembre y ofreció que respondería al ente provincial con las respectivas aclaraciones sobre la exclusión de los equipos.

Desde AFNA, EXPRESO pudo conocer que, aunque la respuesta formal no se había emitido hasta el cierre de esta edición, sí hubo una reunión antes del sorteo de la fase nacional, en donde personeros de la FEF indicaron que los equipos no cumplieron el plazo establecido en el reglamento para completar la documentación, puntualmente el registro del club en el Ministerio del Deporte.

En respuesta de ello AFNA argumentó que existía una salvedad en el propio reglamento, a través de una disposición transitoria que otorgaba un plazo ampliado a los equipos recién ascendidos del torneo Amateur, y que el 4 de septiembre, la misma FEF concedió 48 horas extras, a partir de esa fecha, para que los clubes a nivel nacional completen cualquier documento. Para entonces, Patrón Mejía y JFA tenían todo presentado.

Sin embargo los reclamos no tendrán efecto, ya que Independiente JFA, que había publicado su malestar el lunes, este martes 17 de septiembre se desembarcaba de la competencia y prefirió desarmar el primer equipo para dejar ir al cuerpo técnico y así evitar incurrir en mayores gastos.

El camisetazo de Carlos Castro

Ante el inicio del torneo a finales de este mismo mes, Deportivo Quito apuró la búsqueda de su cuerpo técnico y anunció oficialmente la noche del martes a Carlos Castro, como su entrenador. Lo curioso es que Castro viene saliendo de Independiente JFA, uno de los equipos excluidos en esta trama polémica de ascenso.

El Soldadito, como apodan al entrenador desde su época de futbolista, dirigió ya su primera práctica este martes 17 de septiembre en el complejo de Carcelén con 45 futbolistas, paradójicamente entre juveniles del cuadro ‘Chulla’ y los primeros fichajes provenientes de otros equipos que participaron en la segunda categoría.

Por su parte, Patrón Mejía terminó liberando también a sus jugadores y al menos cuatro se presentaron ante Castro, quien los venía dirigiendo en busca de un contrato provisional para conformar el Deportivo Quito. Ahora el siguiente paso es completar al equipo para los cotejos ante Santa Elena, rival en la primera ronda nacional.

AV25, la sorpresa del equipo de Valencia

Jefferson Montero, es amigo personal de Antonio Valencia, por lo que la puerta está abierta a su regreso. Cortesía

A diferencia de los quiteños, que conocieron de la posibilidad de volver a jugar hace al menos dos semanas, en AV25 recibieron la noticia con sorpresa, según contó a EXPRESO Wilson Villarreal, presidente del equipo.

“Nosotros no lo esperábamos, luego de que nos eliminamos el equipo se desarmó. Los jugadores se regresaron a sus provincias y pensábamos en el próximo año. Nos enteramos prácticamente por redes sociales, por los medios de comunicación”, relató.

El mismo Antonio Valencia, entrenador de su equipo, recibió la novedad estando en Europa, a donde había acudido para cumplir un amistoso con el Manchester United y, más tarde, concretar el traspaso de uno de sus juveniles.

Tras la noticia, los jugadores fueron convocados nuevamente y empezaron a llegar a la capital desde este martes 17 para preparar los partidos ante La Troncal FC.

Según explicó Villarreal, no es prioridad conseguir refuerzos, pero intentarán hacerlo a pesar del corto tiempo que tienen. Una de las expectativas, incluso, es la posible inclusión de Jefferson Montero, quien tiene la invitación abierta para conformar el equipo, incluso él mismo manifestó que podría suceder; sin embargo al acabar eliminado AV25 muy pronto en la fase provincial, nada de eso se pudo concretar. Ahora, a decir del presidente, la opción vuelve a estar en manos de Turbina Montero.

