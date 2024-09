Willian Pacho | ¿Cuándo y a qué hora debuta el ecuatoriano en la Champions League?

El defensor ecuatoriano Willian Pacho tendrá la oportunidad de sumar minutos el miércoles 18 de septiembre, cuando su equipo, el París Saint-Germain (PSG), reciba al Girona en su primer cotejo de la Champions League 2024-25. El encuentro se disputará en el estadio Parque de los Príncipes a las 14:00.

En esta temporada, el cuadro que dirige Luis Enrique ha apostado por reforzar su plantilla con jóvenes talentos. Destacan entre ellos los mediocampistas Joao Neves y el francés Désiré Doué, ambos de 19 años, así como el ecuatoriano Willian Pacho, de 22 años.

Pacho integra un joven PSG

El PSG es el equipo más joven de la Champions con todos sus jugadores menor a los 30 años, a excepción del capitán Marquinhos, quien tiene esa edad. cortesía

El equipo es, además, uno de los más jóvenes en esta edición de Champions con todos sus jugadores menores de 30 años, a excepción del capitán Marquinhos, que tiene esa edad.

Luis Enrique ha señalado que la juventud del equipo no es una limitación para aspirar al título. “Es difícil determinar cuánta experiencia se necesita. Yo no me pongo límites y mis jugadores tampoco”, afirmó el DT en rueda de prensa del martes 17 de septiembre.

Altas del PSG

Para el debut en Europa, Luis Enrique contará con el regreso del mediocampista portugués Vitinha, una pieza clave del equipo, y del francés Warren Zaïre-Emery, una de las joyas de la cantera parisina.

Por su parte, el Girona vivirá una jornada histórica al hacer su debut en esta competición. El equipo catalán, que finalizó en la tercera posición de LaLiga en la última temporada, se convirtió en el club español que ha necesitado menos años en primera división (4) para clasificarse a la Champions.

