Deportistas tricolores participaron del abanderamiento antes de viajar a Tokio

Siete deportistas ecuatorianos clasificados a los próximos Juegos Olímpicos formaron parte del tradicional abanderamiento, previo a su viaje a Tokio, Japón. Los otros 39 tricolores que obtuvieron un cupo para la cita ecuménica no estuvieron presentes debido a que se encuentran participando en sus respectivos campos de concentración previos a la cita.

Delegación ecuatoriana a Juegos Olímpicos se despide con abanderamiento Leer más

Lenín Preciado, Estefanía García, Vanessa Chalá (Judo), Doménica Azuero (BMX), Rosalba Chacha (Maratón), Adriana Espinoza de Los Monteros (tiro con arco) y Claudio Villanueva (marcha) fueron los atletas presentes en el evento. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, les deseó éxitos, en su intervención.

#AHORA | En las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano inicia la ceremonia de abanderamiento de los deportistas nacionales clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. pic.twitter.com/XH1A7EBb6G — Diario Expreso (@Expresoec) June 29, 2021

“Llegar hasta acá ya es un gran logro, estoy seguro que podrán cumplir el sueño de ver esa bandera en el podio", expresó Palacios. Con la reciente clasificación de la golfista Daniela Darquea, la delegación nacional que irá a Tokio suma ya 46 deportistas.

Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), calificó a esta como la delegación "más poderosa de la historia que nos va a representar en una cita olímpica".

"Nos llena de orgullo esta cifra, pero más la competitividad de los deportistas que van a estar", dijo Morán. "Ecuador no tiene una, no tiene dos, tres, tiene muchas posibilidades de traer preseas al país. Esto es gracias al trabajo de los entrenadores, al plan de alto rendimiento, al trabajo federativo (...), a la empresa privada", añadió.

El judoca Lenín Preciado, que asistirá a sus segundos Juegos Olímpicos, manifestó a EXPRESO su orgullo y emoción por representar al país: "He corregido mi técnica, mi actitud, coraje, he implementado un arsenal de técnicas también, no puedo volver a cometer los mismos errores que cometí en Río (2016), que dejó ahí una espinita, toca reponer eso en Tokio".

Por su parte, Claudio Villanueva, quien también vivirá sus segundos JJ.OO., competirá el 6 de agosto en la prueba de 50 kilómetros marcha. "Si consigo la medalla olímpica, se la dedicaría primero a Dios y a mi entrenador, Luis Chocho (fallecido en febrero pasado)", prometió el marchista.

JORGE DELGADO, CANDIDATO

Morán anunció también que el actual jefe de misión del equipo olímpico tricolor, Jorge Delgado Panchana, será candidato a la presidencia del COE. Las elecciones están previstas para diciembre próximo. En 1972, Delgado obtuvo un 4to lugar en final de 200 metros mariposa en Juegos Olímpicos de Múnich.