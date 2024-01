Deportistas muestran apoyo y preocupación por situación de Ecuador

El mundo del deporte le da ánimos a Ecuador a través de mensajes por redes sociales, luego que el país viviera un terrible 9 de enero del 2024.

Desde jugadores de fútbol, deportistas y periodistas, dieron palabras de apoyo que demuestran el cariño por Ecuador y su gente.

Uno de los primeros fue el popular programa español de fútbol ‘El Chiringuito’, dirigido por Josep Pedrerol, quien no solo se limitó a hablar de goles y jugadas, sino que extendió su solidaridad hacia un país sumido en la incertidumbre.

Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito. Cortesía

Pedrerol, figura principal de ‘El Chiringuito’, declaró: “Tenemos muchos amigos en Ecuador y ecuatorianos en todo el mundo. Es una situación muy delicada la que están pasando. Desde ‘El Chiringuito’ les mandamos un abrazo muy fuerte ¡Ánimo Ecuador!”. Más tarde el mensaje fue subido por la cuenta del programa y el mismo Pedrerol le daba retuit desde su cuenta personal.

El máximo referente ecuatoriano en la UFC no podía quedarse callado e indiferente, y desde Estados Unidos escribió: “La fuerza del Ecuador tiene que unirse. Ahora es cuando hay que pelear más fuerte que nunca. ¡Mano dura y sin piedad! De frente. Fuego se apaga con fuego. Aquí no hay de otra. Pena de muerte al crimen; te guste o no las familias no tienen que pagar por el narco”.

Y además agregó: “Esto solo se soluciona por la fuerza aquí tus derechos humanos no valen nada, los delincuentes no respetan reglas, familias inocentes nada. Tiene que ser una fumigación inmediata. Solo así los buenos tendrán paz mañana! Pelea hoy Ecuador y pelea con todo”.

Diego ‘Chiqui’ Palacios, quien fue presentado ayer como jugador del Corinthians de Brasil, aprovechó la ocasión y durante su intervención le envió un mensaje a Ecuador: “¡Fuerza!. Estamos pasando un momento muy difícil, pero Dios permita que todo salga bien y que las familias puedan salir a las calles como siempre lo hacíamos”, exclamó.

Piero Hincapié también tuvo palabras de apoyo a Ecuador. internet

Piero Hincapié, jugador ecuatoriano que milita en el Bayer Leverkusen de Alemania, se sumó a las voces de aliento: “Protege a nuestro país, Señor”, posteó el zaguero.

Enner Valencia, desde Brasil, también expresó: “No merecemos lo que pasa en nuestro país”.

Sin embargo una de las sorpresas más gratas fue que la cuenta en español del Manchester United en la red social X (@MUnitedEs) escribió: “Ecuador, país hermoso y valiente. Tierra del gran Antonio Valencia @anto_v25. Mucha fuerza en estos momentos. Nuestras oraciones están con ustedes”. Al final agregaron una foto de Antonio Valencia.

Finalmente, el famoso periodista Christian Martín, quien reside en Inglaterra, puso en sus cuentas de redes sociales una bandera de Ecuador y la frase: “¡Fuerza Ecuador!”, junto a un corazón roto y la bandera de nuestro país.

