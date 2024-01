Barcelona: El directorio de Álvarez podría traer problemas en la Libertadores

Barcelona podría tener repercusiones negativas en la Copa Libertadores si antes de iniciar oficialmente la competencia no se resuelve cuál será el directorio que dirigirá al club. Por ahora, la comitiva de Antonio Álvarez fue habilitada por una orden judicial, pero el Ministerio del Deporte no lo acepta porque no cumple con los requisitos.

(Te invito a leer: Ciclismo: Carapaz, Caicedo y Narváez confirmados para el Campeonato Nacional de ruta)

Para el socio José Jorgge, quien, además se postulará como candidato si se vuelve a realizar el proceso electoral, manifestó que el Tribunal Electoral y el expresidente del Ídolo, Carlos Alfaro Moreno, serían los responsables de que no haya una directiva inscrita porque no se apegaron a las disposiciones de la Ley del Deporte.

Barcelona: Exjugador canario, Jair Lemos, fue asesinado en el sur de Guayaquil Leer más

“Alfaro Moreno debió convocar la Asamblea de Elecciones en octubre pasado, pero no lo hizo. Como presidente del club debía seguir los pasos que dictan la Ley del Deporte y este que es fundamental no se cumplió. Todo este proceso quedó anulado desde que no se realizó la Asamblea. Yo creo que no la hicieron porque se sintieron ganadores y están perjudicando al equipo”, explicó Jorgge.

Según el artículo 15 de la Ley del Deporte, indica que todas las instituciones deportivas afiliadas a esta cartera del Estado deberán celebrar la Asamblea de Elecciones por lo menos tres meses antes de la culminación del vigente directorio, que era liderado por Alfaro Moreno, para que se presenten los candidatos.

“Esto no es un capricho y se debe hacer. Además, si solo se aceptaba la lista del señor Antonio Álvarez igualmente se debía celebrar las elecciones. El acuerdo ministerial número 0389 indica que para inscribir un directorio se debe presentar el acta de las elecciones, y ese documento no existe”, acotó Jorgge.

El viernes 12 de enero de 2023 se celebrará la audiencia convocada por el juez Josafat de Jesús Mendoza para determinar si la acción de protección del socio Carlos Nahón, quien pide que se habilite a la directiva de Álvarez, es aceptada. Sin embargo, el proceso no terminará ese día porque habrá apelaciones.

Endrick, primer futbolista de un club brasileño entre los 100 más valiosos Leer más

“Así como Carlos Nahón se sintió afectado en sus derechos y puso la acción de protección, otros socios también se han sentido afectados y podrán un ‘amicus curiae’, figura en leyes que permite a terceras personas estar en el proceso, para defender los derechos de Barcelona y no entre una directiva que no ha sido electa”, reveló Jorgge.

Y acotó que el problema podría eliminar a Barcelona de la Copa Libertadores.

“Si el directorio de Álvarez se mantiene por una orden judicial, tengan la seguridad que los rivales en la Libertadores van a reclamar porque Barcelona no cuenta con una directiva debidamente inscrita. Para que el club no salga perjudicado, Álvarez debe dar un paso al lado para que se convoquen a nuevas elecciones”, manifestó José Jorgge.

- Cuando le haces un caño a tu pana. 😅



¿Se habrá enojado el Polaco? 😂 pic.twitter.com/mGyVrfiL4C — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 8, 2024

Rafael Verduga, quien compitió con Álvarez por la presidencia, también apuntó al Tribunal Electoral y el expresidente Carlos Alfaro Moreno como los responsables del problema.

“Toda la responsabilidad cae sobre Alfaro Moreno porque no convocó a la Asamblea cuando era presidente y el Tribunal también es responsable de este problema porque no hicieron valer las reglas. El Ministerio debería poner un interventor para que el club no sufra repercusiones en el futuro por no hacer las cosas según la ley”, dijo Verduga.

ASEGURA QUE CONVOCÓ LA ASAMBLEA

Carlos Alfaro Moreno, expresidente de Barcelona, aseguró que sí convocó a la Asamblea de Elecciones, la cual se celebró el 13 de octubre de 2023, para ratificar las candidaturas inscritas. Además, en esa reunión, quedó establecido que el 1 de diciembre se realizaría las elecciones en la explanada del Monumental.

Carlos Alfaro Moreno aseguró que en octubre de 2023 se celebró la Asamblea de Elecciones de Barcelona. Archivo

Sin embargo, el proceso no se realizó porque el Tribunal amarillo recibió la orden judicial de admitir la lista de Antonio Álvarez y desestimar la de Rafael Verduga, el anterior 31 de octubre, tras otra acción de protección del socio Carlos Nahón. Ante aquello, el Tribunal dio como ganador al directorio de Álvarez.

“La convocatoria se hizo. Aparte que, en un periodo eleccionario, la máxima autoridad es el Tribunal Electoral”, declaró Alfaro Moreno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!