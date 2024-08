Deportista mexicano lo revela: ¿orgías durante los Juegos Olímpicos París 2024?

El jugador de bádminton mexicano Ramón Garrido compartió la información que ha causado revuelo en redes sociales, la cual también es inédita sobre las actividades sexuales en los Juegos Olímpicos París 2024. En una conversación en TikTok con el influencer Jacobo Wong, el deportista se refirió a las relaciones íntimas de los competidores durante el desarrollo de la cita multideportiva.

"La verdad es que sí. Es un desmadre. Eso es cierto (las orgías). De hecho, en nuestro edificio tenemos el servicio médico y, al salir, hay una caja llena de condones. Sí es verdad, sí se arma (la orgía). Imagínate, tienes los mejores cuerpos del mundo, tanto de hombres como de mujeres, y pues sí se arma", comentó abiertamente y entre risas Garrido.

Condones para todos los deportistas en París 2024

Esta declaración podría tener una investigación adicional, sin embargo es conocido que para los Juegos Olímpicos, la organización distribuyó un total de 300,000 preservativos para el libre uso. Es más, así lo explicó el director de la villa olímpica Laurent Michaud, antes del evento. "Es muy importante que la convivencia aquí sea significativa. Queríamos crear espacios donde los atletas se sintieran emocionados y cómodos", mencionó.

Las camas antisexo para los atletas en París 2024 fueron tendencias en redes sociales cortesía

Por su parte, el particular dato revelado por Luis Ramón Garrido no solo dan a conocer lo que muchos piensan como un mito o leyenda urbana, sino que también plantean interrogantes respecto a la cultura y el estilo de vida de los deportistas en cada una de sus delegaciones. Lo cierto es que París 2024 será recordada no solo por las destacadas participaciones de sus atletas, sino también por todo lo que se hizo detrás de las paredes.

😳 Orgías en la Villa Olímpica #Paris2024. Atleta olímpico mexicano confirma rumores.



