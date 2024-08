Daniel Pintado: "La estrategia siempre fue la medalla de oro"

En una emotiva rueda de prensa celebrada en Guayaquil, este 12 de agosto de 2024, el medallista olímpico Daniel Pintado compartió detalles sobre su histórico triunfo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pintado, quien se alzó con la medalla de oro en la prueba de marcha de 20 kilómetros, reveló la estrategia y el sentimiento que marcaron su camino hacia el éxito.

"La estrategia era la medalla de oro," comenzó Pintado, refiriéndose a la meticulosa planificación que siguió para alcanzar su meta. "Con Andrés (su entrenador), nos enfocamos mucho en la prueba individual. Era el sueño de mi vida tener esta medalla, la medalla de oro".

Andrés Chocho, la mano derecha de Pintado

Andrés Chocho, su entrenador, desempeñó un papel crucial durante la competencia, proporcionándole instrucciones precisas en cada vuelta. Pintado recordó cómo, en los momentos cruciales de la carrera, Chocho le dio varias indicaciones, entre estas que guardara la sexta velocidad para el final. "Ya al final, cuando pensaba que me faltaban dos vueltas, di toda la velocidad que tenía y de pronto me vi llegando a la meta. Sabía que lo iba a conseguir. Pensaba en mi familia y me preguntaba: '¿realmente está pasando esto?'".

A pesar de la euforia de la victoria, Pintado contó que mantuvo su enfoque hasta el final. "Llegué y me seguía preguntando: '¿Soy campeón olímpico? Solo quería llegar a casa y decirle a mis hijos que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena", recalcó.

Pintado dice que se emocionó hasta las lágrimas cuando supo que recibiría una casa

El medallista también compartió su experiencia tras recibir la noticia de su triunfo y el regalo de una casa por parte de la empresa privada. "Quería llorar, pero no podía. Cuando me dieron la noticia en casa, ya no pude contener las lágrimas. Llamé a mi familia, a mi mamá y les dije 'sé que me tardé mucho en regalarte una casa, pero ya he podido lograrlo'".

Queda claro que la medalla de oro no solo representa un hito en la carrera deportiva de Pintado, sino también un sueño cumplido y una promesa hecha a su familia. "Los recursos siempre van a faltar y ese no es pretexto para no dar lo mejor, ahora las medallas más importantes me están esperando en casa", concluyó el atleta.

