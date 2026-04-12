¿Dónde ver EN VIVO Aucas vs Emelec HOY?: Hora, canales y alineaciones en la fecha 8 de LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aucas recibe a Emelec este domingo 12 de abril a las 18:10 en el Gonzalo Pozo por la Fecha 8.



El local busca su tercer triunfo al hilo tras vencer a Macará para escalar desde el noveno puesto.



Emelec llega decimoquinto y obligado a sumar puntos en Quito luego de empatar con la Católica.

Este domingo 12 de abril, el estadio Gonzalo Pozo Ripalda será el escenario de un enfrentamiento crucial para las aspiraciones de Sociedad Deportiva Aucas y el Club Sport Emelec. A partir de las 18:10, ambos equipos saltarán al gramado con la consigna de sumar tres puntos que les permitan salir de la zona baja de la tabla en esta primera etapa de la LigaPro 2026.

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Tras un inicio de temporada para el olvido, donde no conoció la victoria en sus primeras cinco presentaciones, el equipo dirigido por Norberto Araujo parece haber encontrado la brújula. Aucas llega a este encuentro con un envión anímico importante luego de encadenar dos victorias consecutivas:

¿Cómo llega Aucas frente a Emelec?

Triunfo en casa: Se impuso 3-2 ante Orense en la sexta jornada.

Golpe de visitante: Viene de derrotar 1-0 a Macará en Ambato el pasado fin de semana.

Actualmente, los orientales ocupan la undécima posición con 9 puntos y buscan una victoria que los catapulte a la parte media-alta de la clasificación.

El panorama para el Bombillo es más complejo. Bajo el mando de Vicente Sánchez, el cuadro guayaquileño no ha logrado regularidad y se encuentra en una incómoda decimoquinta casilla con apenas 5 unidades.

Aucas recibe a Emelec en la fecha 8 de LigaPro 2026.CORTESIA

¿Cómo llega Emelec ante Aucas?

Tropiezo reciente: Cayó en su última presentación de local ante el Deportivo Cuenca.

Cayó en su última presentación de local ante el Deportivo Cuenca. Señal de vida: El pasado miércoles 8 de abril, rescató un empate 1-1 frente a Universidad Católica en un partido postergado de la Fecha 1, resultado que esperan sea el punto de partida para una recuperación futbolística.

Antecedente entre Aucas y Emelec

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en el estadio Capwell, el 22 de noviembre de 2025 y el resultado fue 2-0 a favor de los capitalinos. Mientras que el duelo más reciente en el escenario de hoy fue un empate sin goles (0-0), el 19 de octubre del mismo año.

Dónde ver Aucas vs Emelec en LigaPro

El encuentro entre Aucas y Emelec, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, podrá disfrutarse por la señal única de Zapping Sports desde las 18:10 (hora de Ecuador)

Alineaciones de Aucas y Emelec (desde las 17:10)