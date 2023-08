Braian Oyola está desarrollando una gran temporada. En su primera travesía internacional, lejos de su natal Argentina, tras adaptarse a Delfín y a la ciudad de Manta, en Manabí, se convirtió en la figura del ataque de los cetáceos. Tanto así que fue incluido en el equipo ideal de la primera etapa de la LigaPro.

En entrevista con EXPRESO, por vía telefónica, el atacante contó que el técnico de los manabitas, Guillermo Duró, lo convenció para fichar por el club. Lo sedujo contándole lo “hermoso que es el país” y de “los deliciosos platos que se comen”. El encebollado lo tiene ‘engrupido’.

Enner Valencia: Las fechas en que jugará los cuartos de final de Copa Libertadores Leer más

Además, Oyola reveló que vienen estudiando a Barcelona desde su victoria 2-0 ante Gualaceo (el domingo 6 de agosto), club al que Delfín tendrá que recibir hoy en el estadio Reales Tamarindos, de Portoviejo, por la segunda fecha 2 del torneo. Los cetáceos quieren ganar.

- ¿Por qué decidió venir a Ecuador?

El profe Guillermo Duró me llamó y me convenció. Me contó del proyecto, la manera en la que jugaría el equipo y me explicó su forma de entrenar. También me contó mucho sobre Ecuador, de lo hermoso que es y las delicias que se comen acá. Y el presidente José Delgado me dijo que el objetivo del club era ser protagonistas en la LigaPro. Aparte, que ya sabía que la liga de Ecuador es competitiva.

- ¿Ya probó la comida nacional?

Ya he comido casi todos los platos y son exquisitos. Desde que llegué, los chicos del club me han llevado a comer de todo, pero lo que más me gusta es el encebollado, me gusta tanto que trato de comerlo siempre. Incluso, hay veces que lo comemos en el club. Me encanta todo lo que se puede comer acá, pero igualmente mantengo la dieta para seguir en buena forma.

(LEA TAMBIÉN: ¿Emelec se les fue de la mano? esto dice un exjugador y un exvicepresidente)

- ¿Usted se adaptó rápido al equipo y la ciudad?

No se me hizo difícil. Antes de venir a Ecuador (en enero de 2023) yo estaba en Argentina (en Buenos Aires), donde se estaba pasando un verano terrible, con mucho calor. El clima en mi país es fuerte y parecido al de Manta. Luego, los chicos del equipo me recibieron muy bien y conocí esta hermosa ciudad, todo esto ayudó para que me adaptara. Sentirse cómodo en un lugar ayuda para estar bien en lo futbolístico y eso lo demostré en la primera etapa.

- ¿Cree que el torneo es fuerte?

Hay mucha competencia, no todos los partidos son iguales. Acá los rivales te estudian bastante, por eso que con el pasar de los partidos ya saben cómo deben cubrir a sus rivales. Yo juego pegado a la banda y me he encontrado con laterales y defensas que son fuertes y rápidos, una combinación que es difícil de tener. Por eso, ahora en cada partido tengo que tomarme un segundo más para pensar bien la jugada que quiero realizar.

Oyola aseguró que le gusta jugar con Juan Ruiz (d) porque se entienden en las jugadas. cortesía

- ¿Le costó jugar en la altura?

No había jugado en la altura, pero cuando me tocó ir a Quito para enfrentar a Independiente del Valle (en abril pasado) me fue bien. Sentía el efecto de la altura, me hizo cansar rápido, pero me pude acoplar. Ahora ya estoy adaptado y puedo correr con normalidad. Es difícil jugar en la altura cuando no tienes un buen físico.

- En los partidos usted se asocia bastante con Juan Ruiz, ¿ya habían jugado juntos?

Con Juanpi tratamos de juntarnos para armar las jugadas, él es un jugador con el que me entiendo. Cuando tenemos que salir rápido nos juntamos para sorprender al rival con nuestros toques. Nunca habíamos jugado juntos, por lo contrario, en Argentina lo enfrenté y por eso sabía quién era. Siempre lo admiré porque me parecía un gran jugador, me daba gusto enfrentarlo, pero también lo sufrí con sus gambetas.

Ahora que estamos en el mismo equipo nos podemos juntar, por nuestro estilo de juego nos entendemos. Sin decirnos nada ya sabemos dónde tenemos que recibir el pase.

Moisés Caicedo es un 'niño' de palabra tras respetar acuerdo verbal con Chelsea Leer más

- ¿Cuál es el objetivo del club en la segunda etapa?

Nuestro objetivo es clasificar a torneos internacionales, si es a la Copa Libertadores sería espectacular. Nos hemos trazado los mayores objetivos, porque también queremos ganar esta etapa, creo que estamos preparados para esto y vamos a luchar. Empezamos la etapa con un empate de visita ante Orense, pero es un punto importante que nos ayudará a sumar. Lo importante era sumar de visita, algo que en la primera fase nos costó.

- Ahora enfrentarán al Ídolo...

Sabemos que nos enfrentamos a uno de los más grandes de Ecuador, así que será un partido duro. En la segunda jornada de la primera etapa no le ganamos porque recién nos estábamos conociendo, no nos habíamos acoplado bien a la idea del técnico, pero ahora somos un equipo sólido. Nosotros vamos a salir a ganar, no dejaremos que se nos escapen estos tres puntos de nuestra casa.

- ¿Cómo intentarán hacer daño?

Es un rival que lo venimos analizando desde su partido contra Gualaceo (el domingo 6 de agosto), nosotros lo vimos para ver cuál era la tónica que tiene con su nuevo técnico Diego López. Vimos que es un equipo compacto en todas sus líneas, es ordenado. Nosotros tendremos que aprovechar los pocos espacios que nos dejen para salir rápido en la contra, ellos atacan con muchos jugadores y dejan espacios.

(TE PUEDE INTERESAR: Marcelo: Los partidos que se perderá el brasileño por la lesión de Luciano Sánchez)

- ¿El clima de Manabí le jugará en contra a Barcelona?

Yo no creo que el clima sea favorable para nosotros, porque en Guayaquil también hace mucho calor y es parecido a Manta. Cuando los enfrentamos en Guayaquil sentí que el clima era parecido al de Manabí y ellos corrieron sin problemas. Aparte que contra Gualaceo demostraron que tienen físico para correr todo el partido. Nosotros somos los locales y tenemos que ganar. Ganará el equipo que mejor desarrolle su idea de juego.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!