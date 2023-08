Moisés Caicedo no entrena con Brighton desde el lunes 7 de agosto de 2023.

Respetar su acuerdo con Chelsea y negarse a fichar por Liverpool demuestra que Moisés Caicedo es un hombre de palabra, argumenta el exfutbolista Eduardo ‘Tanque’ Hurtado y el agente de jugadores Jorge ‘el Patrón’ Guagua.

El Niño Moi rechazó 110 millones de libras esterlinas (139,6 millones de dólares) que los Reds ofertaron para fichar al futbolista más destacado del Brighton -dueño de su carta pase- del curso anterior

“A Moi le pueden ofrecer una millonada, pero no la tranquilidad ni la seguridad que vas a jugar de titular. No nos olvidemos que Caicedo se ganó su espacio en el Brighton, aparte de lo que mostró en selección ecuatoriana e Independiente del Valle”, afirmó el Tanque.

“Uno como jugador revisa y se da cuenta los clubes que estuvieron detrás suyo y el Chelsea siempre estuvo en carrera. Si Moisés ha dado su palabra al Chelsea, ha hablado con Pochettino y este le dijo que están interesados para que juegue en Londres, bienvenido sea, más allá del tema monetario”.

Con su criterio coincide el Patrón Guagua: “A lo mejor otro jugador ve más dinero y se olvida de lo que prometió anteriormente. Si ha mantenido la palabra que le dijo al Chelsea, me parece perfecto. Eso habla bien no solo como jugador, sino como ser humano”.

Brighton tasó al volante tricolor de 21 años en 100 millones de libras esterlinas y no están dispuestos a liberarlo por una cifra menor. Finalmente, la propuesta llegó desde Anfield el jueves, pero todo se ha estancado.

Anteriormente, The Blues presentaron cuatro ofertas que no saciaron las aspiraciones económicas del Brighton. El medio británico The Guardian reveló que Chelsea hará un último intento que llene las pretensiones de todas las partes.

“Chelsea … está listo para ofertar más de 110 millones de libras esterlinas para hacerse con el internacional ecuatoriano”, apuntó el rotativo inglés.

Esto se da a puertas del reinicio de Premier League, cuando el sábado 12 de agosto (09:00 hora de Ecuador) Brighton reciba al recién ascendido Luton, en el Falmer Stadium.

Los dirigidos por Roberto De Zerbi contarían con el lateral Pervis Estupiñán de inicio, mientras que Caicedo estaría en el banquillo.

