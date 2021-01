El debate por la carta de naturalización

Michael Hoyos (c) es uno de los futbolistas que se nacionalizará en este 2021.

En el fútbol ecuatoriano hay una tendencia marcada en cada inicio de año: varios clubes empiezan a analizar fichajes de extranjeros que pueden ser convertidos en ecuatorianos, para no ocupar una de las seis plazas de extranjeros que permite el torneo nacional.

Es conocido públicamente que tanto Emelec, Barcelona y Deportivo Cuenca están en el trámite de nacionalizar a posibles incorporaciones, o quizá jugadores de la actual plantilla.

Desde la casa azul han dicho claramente que la llegada de Luca Sosa dependerá de su carta de naturalización. En la amarilla, pasa lo mismo con Michael Hoyos y Sergio López, mientras que desde Cuenca, los esfuerzos están volcados en Diego Dorregaray.

Este procedimiento de nacionalizarse, que para muchas personas comunes puede llegar a ser un periplo, en el fútbol tiene una evidente celeridad, situación que ha levantado un debate en redes sociales.

Según los requerimientos para nacionalizarse ecuatoriano, un futbolista debe “ser legalmente capaz”, “haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años”. En el caso de extranjeros casados con ecuatorianos con hijos en Ecuador, el plazo se reduce a dos años.

Además, la ley resalta que debió mostrar “buena conducta”, “escribir y hablar el idioma” y “tener conocimientos generales de la historia y geografía de Ecuador; así como de la Constitución”.

El argumento más repetido que ha entregado el Estado cuando uno de estos futbolistas se nacionaliza es por “sus servicios relevantes a la patria”.

El reclamo acerca de este procedimiento se debe a que sumar más extranjeros y nacionalizados en un club, limita la oportunidad para jugadores nacionales y en formación.

EXPRESO conversó con un exjugador extranjero y otro nacional acerca del tema y ambos apuntan a que depende de cada club. Si los futbolistas suman es válido.

“Pienso que Ecuador debe cambiar esa mentalidad que los extranjeros vienen a quitarles espacio. No importa que sean seis extranjeros y más nacionalizados. Hay jugadores mediocres que hacen lío por los extranjeros o que no se nacionalicen y hasta afectan el trabajo del técnico”, dijo Janio Pinto, brasileño figura en Barcelona.

El defensor campeón con Emelec, Juan Triviño, explicó que “depende de cómo lo veas. Si es un jugador que vale la pena, no veo la razón por qué no tengan que nacionalizarlo. Si es necesario la nacionalización y lo ve el club y el cuerpo técnico como un jugador que va a resolver y aportar, bienvenido sea, sino no es necesaria su incorporación”.

Por ahora, la cifra de 20 futbolistas nacionalizados en LigaPro 2020 va a aumentar a 24.