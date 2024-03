Daniel Noboa a Chito Vera: "Estoy seguro que vas a regresar campeón"

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, envió un mensaje al peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera, previo a su enfrentamiento con el estadounidense Sean O'Malley, el cual se llevará a cabo la noche del sábado 9 de marzo de 2024, en la ciudad de Miami, situada en el estado de Florida.

"Fuerza este sábado, estoy seguro de que vas a regresar campeón. Aquí te esperamos en Ecuador, donde estamos nosotros también peleando una guerra para darles paz a todos los ecuatorianos y darles progreso", expresó el primer mandatario a través de un video.

La esperada revancha entre 'Suga' y 'Chito' tendrá lugar en el Kaseya Center. En su último encuentro el ecuatoriano logró la victoria en el primer asalto gracias a un TKO, por lo que el campeón estadounidense de la categoría de peso gallo busca demostrar que esta vez logrará ganarle al oriundo de Chone.

O'Malley fue claro en enfatizar que la pelea ante 'Chito' será fácil, a lo que el tricolor dijo no darle importancia. “Qué puede saber él, solo los que están a mi alrededor saben cómo me he preparado para este combate. El sábado lo verán, lo voy a acabar”, aseguró Vera.

