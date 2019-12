Daniel Angulo no estará en el Emelec 2020

El delantero de Emelec tuvo un buen cierre de temporada, pero no seguirá en el plantel.

Facundo Barceló, el nuevo delantero de Emelec Leer más

El Bombillo no podrá contar con Daniel Angulo para la temporada 2020, aún cuando el futbolista firmó una renovación. Según pudo conocer EXPRESO de una fuente azul, que pidió anonimato, es que el representante del jugador ha solicitado una salida salomónica del club y la institución no pondrá trabas para la salida del atacante.

"Su representante infiere inconformidad del jugador por la contratación de otro delantero y otros asuntos no claros para Emelec. Es casi un hecho que el lunes será rescindido", explicó la fuente que habló con EXPRESO.

Asimismo, aprovechó para descartar una potencial llegada de Carlos Garcés, nombre que ha sido vinculado a Emelec en las últimas horas y para explicar que otros jugadores del plantel serán tomados en cuenta.

El goleador de Delfín sonó como posible refuerzo azul, pero quedó descartado. Api

"No hay ningún interés por Garcés. Por ahora no tenemos planes de hacer fichajes en esa posición. Igual tenemos a (Byron) Palacios, que aún no se ha firmado su préstamo con El Nacional y (Jefferson) Vernaza en las reservas. Estamos hablando del tercer delantero, están (Facundo) Barceló, (Edwuín) Pernía y también (Joao) Rojas juega como falso 9", agregó.

También dio a conocer que actualmente la prioridad está en fichar "al volante ofensivo zurdo", que tiene como fecha límite el 30 de diciembre. "Seguimos en las negociaciones por él, ya hemos acordado la compra por el 50% del jugador, estamos en los detalles finales del contrato por cuatro temporadas y la forma de pago. Mientras no esté todo concluido no podemos confirmarlo como fichaje. Aún estando concluido todo debemos esperar que se firmen los documentos para darlo como oficial", sentenció la fuente azul.