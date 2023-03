Dani Navarro, el padre de la Volta a Catalunya

Las últimas veces siempre se viven más intensamente, y eso es lo que le está sucediendo al español Dani Navarro (Burgos-BH), el ciclista más veterano de esta Volta a Catalunya, que afronta la que muy probablemente será su última temporada como profesional, tras 19 años en el primer nivel.

“Hay un 98 % de posibilidades de que esté haciendo mi última Volta”, manifestó Navarro, que en julio cumplirá 40 años. “Físicamente no estoy mal, pero tampoco me estoy encontrando como yo quisiera. Si no encuentro ese punto que me gustaría, está claro que será mi último año”, añadió el escalador.

Así que se ha propuesto disfrutar al máximo cada una de las carreras de este 2023. “No solo la Volta, sino todas las pruebas en las que participaré, como la Itzulia”, la Vuelta al País Vasco, que se disputará entre el 3 y el 8 de abril.

De momento, esta Volta no está siendo positiva para Navarro desde el punto de vista deportivo. “En Vallter (donde finalizó la segunda etapa), por ejemplo, no tuve un buen día. Otro año hubiese acabado un poco triste y decepcionado. En cambio, ahora me lo tomo mejor, intentando hacerlo lo mejor posible al día siguiente”.

Tampoco le fue mucho mejor a Navarro en la etapa con final en La Molina (Girona), a pesar de ser una subida que ha afrontado en repetidas ocasiones durante su carrera. Si en Vallter (Girona) finalizó en la posición 95, en La Molina lo hizo en la 72. De todas maneras, no tira la toalla, de cara a hacer algo remarcable en las etapas que quedan.

“El objetivo es meterse en escapadas. Al final, acabar el 30 en la general no repercute en nada. El año pasado hice el 18, por ejemplo, y nadie se acuerda de ello”, consideró el salmantino. “Vamos a intentar meternos en una escapada, que es lo más fácil para nosotros. Luchar con los líderes es imposible”.

“Los compañeros de equipo me preguntan por el recorrido. Llevo 14 Voltas, me lo conozco bastante bien”, admitió Navarro.

El gran hito de su carrera es una victoria de etapa en la localidad de Obregón (Cantabria) en la Vuelta Ciclista a España de 2014, cuando estaba en las filas del Cofidis. En su palmarés también tiene un noveno puesto en la general del Tour de Francia de 2013, la Vuelta Ciclista a Murcia del mismo año y una etapa del Critérium del Dauphiné de 2010. Y aún tiene tiempo de poner el broche de oro a su andadura.