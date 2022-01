Del equipo que quedó campeón de la Serie B se renovó a la mitad de la plantilla. Fernando Hidalgo (c) sigue en el club.

El Cumbayá es uno de los equipos que debutará en la Serie A y antes de su estreno ya tiene que enfrentar un problema. El arquero Luis Fernando Fernández denunció pagos pendientes y hasta falsificación de un documento.

Fabián Bustos implementará un estilo de juego "más agresivo" en Barcelona Leer más

“Cumbayá no parece un equipo de la A, ni en un equipo de liga barrial pasa esto. Me entero de que en LigaPro está registrado un documento donde dice que he llegado al acuerdo con ellos”, señaló el golero.

Agregó que ha conversado con excompañeros que le habrían indicado que el club no cubrió rubros de lesiones y premios por el ascenso.

A este reclamo se sumó el entrenador Raúl Duarte, quien dejó el club tras quedar campeón de la Serie B.

“Se tuvo un año extraordinario en lo deportivo, pero pasamos inconvenientes por los problemas económicos. Durante todo el torneo nos debían dinero. Al cuerpo técnico nos deben más que al plantel”, señaló el estratega.

Por su parte, Rommel Tapia, directivo del Cumbayá, comentó a EXPRESO que el arquero dejó el equipo tras una discusión con el entrenador Duarte, a mediados de año.

“Se le hizo una propuesta de pago, no la aceptó y presentó una queja ante LigaPro. Hay un proceso administrativo en curso, hemos brindado las facilidades”, afirmó.

Detalló que reconocen que existe una deuda con Fernández, pero “no es de $ 18.000 como señala, es de $ 5.100. En ningún momento le dijimos que se vaya del equipo, fue su decisión. No quisimos hacer un proceso en el ministerio por abandono de trabajo en medio de la buena campaña del equipo en busca del ascenso”.

El golero Luis Fernández, de 43 años, señaló que el Cumbayá le adeuda pago de sueldos. ARCHIVO / EXPRESO

Para encarar la Serie A, el Cumbayá contará con un presupuesto reducido, que lo están definiendo. “Creemos que los presupuestos deben ser austeros. Manejar de la mano con la realidad que vive nuestro fútbol”, aseguró el dirigente.

Emelec: Mauro Quiroga, nuevo delantero para LigaPro y Copa Libertadores Leer más

En la Serie B fue de aproximadamente 700 mil dólares al contar con varios jugadores que formaron parte de la selección y de los principales clubes del balompié local.

Del equipo que quedó campeón solo se renovó a la mitad. “Se ha cancelado al 50 % de toda la plantilla y trabajadores con los que finiquitamos contrato. Con el 50 % restante, que sigue en el club, hicimos acuerdos de pago”, manifestó Tapia.

Entre los experimentados que siguen en el Cumbayá resaltan Juan Carlos Paredes, Fernando Hidalgo, Henry León, Kenner Arce, entre otros.

El objetivo es evitar ser un equipo ‘ascensor’ y mantenerse en la Serie A con jugadores de recorrido que respalden a futbolistas que han luchado desde los torneos amateur y a quienes sean fruto de las categorías formativas. Para esto apostaron por el regreso del entrenador Luis Espinel, quien consiguió el ascenso a la Serie B, en 2020.

Sobre el estadio en el que jugarán como local manejan las opciones del Rodrigo Paz y el Atahualpa, y como sede alterna al escenario de Cayambe.