El plan Barcelona 2022 es fuerte. Comenzaron la pretemporada el año pasado y hoy vuelven a los trabajos. El club torero tiene metas durísimas. Primero está superar las fases previas de Copa Libertadores y meterse en la fase de grupos, a lo que se suma que en los mismos meses debe buscar ganar la primera etapa de LigaPro para asegurar su pase a la final.

Fabián Bustos registra su tercera temporada con el Ídolo del Astillero. En la primera se llevó el campeonato, en la segunda jugó semifinales de Libertadores y en la presente mantienen sus sueños coperos y de obtener la estrella 17.

El estratega habló en BSC Radio de sus metas para este 2022, de los refuerzos para la conformación de la plantilla, el sistema de juego que lo planea “más agresivo” y del Montevideo City Torque, primer escollo copero de los amarillos.

Érick Castillo: “Nos puede dar algo que no hemos tenido. No me quejo de los chicos que han pasado, pero no teníamos un jugador de esas características, veloz, más vertical, muy bueno en el mano a mano”.

Christian Penilla: “Lo veo fuerte, lo veo bien. Antes de la lesión estuvo brillando en la MLS, tiene muchas ganas. Es buen habilitador”.

Luca Sosa: “Conoce bien el medio, volvemos a tener un central zurdo con buena salida y pase entre líneas. Viene subiendo su nivel, nos va a ayudar a ser un mejor equipo. Sabe de la presión que tiene el equipo”.

Tito Valencia: “Es rápido y hábil, está en una buena edad. Nos va a ayudar muchísimo”.

Segundo Castillo, nuevo asistente técnico: “Lo veo como un chico que quiere transmitir lo que sabe a sus compañeros. Tiene mucha experiencia”.

Estilo de juego: “Hay muchas cosas por mejorar, jugar más directo. Estoy contento porque generamos muchas posibilidades de gol. Con la secretaría técnica pensamos mejorar. Hemos buscado jugadores con velocidad y más agresivos”.

Montevideo City Torque: “Tiene mucha juventud y tres jugadores de experiencia. Solo pensamos en traer buenos resultados”.

Tévez en la Noche Amarilla: “Carlitos es un jugador del pueblo, muy amado por todos. Lo comparo con Ronaldinho, es querido en todo el mundo. Viene entero y no ha anunciado su retiro, será una linda Noche Amarilla”.

Objetivos: “Vamos a mejorar los errores que hemos cometido. Soy un bendecido de estar en Barcelona. Queremos seguir haciendo historia, vamos a pelear por el título”.