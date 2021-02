Los cuatro nombres del gol en el Astillero

El Astillero ha dejado sus cartas sobre la mesa. Sus plantillas están completas y, a falta de oficialización, el Bombillo es el único que mantiene abierto su mercado, a la espera de alguna oportunidad para fichar, sobre todo un delantero, que es lo que ha dicho el DT Ismael Rescalvo que le gustaría potenciar.

El mundo del fútbol queda impactado por el suicidio del Morro García Leer más

En Barcelona también gozan de dos delanteros para esta temporada: Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani, dos nombres que han sido sinónimo de gol en sus últimas temporadas en Ecuador y han demostrado claramente sus virtudes de cara al arco.

Aunque en Emelec se ha criticado la ausencia de otro delantero, el presidente del club, Nassib Neme, y el director deportivo, Marcos Mondaini, han dicho en reiteradas ocasiones que están satisfechos con los elementos que tiene la ofensiva azul.

“La gente no está mirando fútbol, está opinando según la noticia. Quieren estar donde calienta el sol. Alejandro Cabeza es muy completo: velocidad, dribling y potencia todo junto. Facundo Barceló sigue siendo un delantero inteligente, técnico y certero de cara al gol, sabe entrar y salir del área. Pero esto es fútbol y hay opiniones y opiniones”, dijo días atrás para EXPRESO el titular azul.

Depende del rendimiento, si una semana están los dos (Garcés y Mastriani) muy bien, nos acomodaremos para jugar con ambos. Fabián Bustos, DT de Barcelona.

Alejandro Cabeza cerró la temporada 2018 con siete goles, y la 2019 y la 2020 con seis, entre campeonatos locales e internacionales.

Barceló firmó seis goles en 2018 jugando para Patronato, en 2019 repitió esa cifra y en 2020, ya en el Bombillo, registró 14 festejos, 10 en la LigaPro y cuatro en la Copa Sudamericana.

Cruz Azul ganó, es líder, pero Brayan Angulo lo vio desde el banco Leer más

En el Ídolo del Astillero, sus delanteros manejan mejores números, además de que eran considerados indiscutibles en sus anteriores equipos. Garcés marcó 20 en 2018, 18 en 2019 y 10 en la última temporada.

El charrúa Mastriani sumó ocho en 2018 jugando para el Boston River de su país, 14 en la primera temporada con el City y 10 en la pasada, también defendiendo los colores del cuadro ciudadano.

Según mi opinión, de 9 (como delantero) o acompañado es como mejor lucirá Alejandro (Cabeza). Tiene capacidad de asociarse en corto. Ismael Rescalvo, DT de Emelec.

“Por goles y porque tienen más tiempo adaptados al medio, me parece que es más fuerte y efectiva la (delantera) de Barcelona. Garcés es un goleador de hace varias temporadas y Mastriani también. Eso no quiere decir que los de Emelec no rindan, pero en el versus, hoy, no sacan ventaja”, opinó el exdelantero azul y amarillo, Raúl Avilés.

Además de sus dos delanteros naturales, los hermanos del Astillero tienen en su plantilla hombres que ingresan mucho al área: por Barcelona están Michael Hoyos y Damián Díaz; mientras que por Emelec, Joao Rojas y José Cevallos.