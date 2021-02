El mundo del fútbol queda impactado por el suicidio del Morro García

El fútbol argentino y los seguidores alrededor del mundo de la pelota, quedaron conmocionados luego de la noticia que se hizo oficial desde la país gaucho: el delantero uruguayo, Santiago 'Morro' García, se quitó la vida. El bombardero de Godoy Cruz atravesaba un momento complicado en su vida: estaba en depresión, no podía ver a su hija, estaba marginado en su club y venía de sufrir coronavirus.

Según el diario El Sol, de Argentina, el Morro se estaba sometiendo a un tratamiento psiquiátrico por estas diferentes penumbras. Encontraron, en la madrugada de este sábado 6 de febrero, su cuerpo sin signos vitales en su departamento, ubicado en el complejo El Bosque, un barrio en Godoy Cruz. Poco después, fuentes oficiales identificaron que fue un suicidio.

El Morro no venía de tener sus mejores días al frente del Tomba. De hecho, al finalizar la temporada pasada, el presidente del club dio una declaración contundente contra el jugador. "Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay un problema de interrelación personal que a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego y vos no se lo podés tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido, si no cumplen no pueden estar. Que no te quepa la menor duda de que su ciclo está terminado”, expresó el titular, José Manzur.

El Morro llegó en al temporada 2016 a Godoy Cruz y allí encontró una buena dupla con el ecuatoriano Jaime Ayoví, quien publicó atónito la noticia que aún no puede creer que sea realidad.

Aun espero q sea mentira amigo 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Bzx6XY9eVJ — Jaime Ayovi (@layoya_1324) February 6, 2021

García jugó en el Nacional de Uruguay, Atlético Paranaense en Brasil, el Kasımpaşa de Turquía, River Plate de Uruguay y Godoy Cruz de Argentina. Allí, convirtió 51 goles en sus 119 presentaciones en Godoy Cruz y fue máximo goleador de la Superliga 2017/2018 con 17 anotaciones.