Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Liga de Quito, refuerzos, presentación, estadio Rodrigo Paz, Janner Corozo, LigaPro, Copa Libertadores
Janner Corozo es uno de los refuerzos que más ilusiona a los hinchas albos.CORTESÍA

¿Cuándo presentan a los refuerzos de Liga de Quito? Detalles del evento

Los albos presentarán a las cuatro incorporaciones que llevan hasta el momento en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito ha sumado hasta el momento cuatro refuerzos para la temporada 2026, donde enfrentará LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador, con el objetivo de alcanzar los títulos que se el escaparon en 2025.

Te invitamos a leer: Leonardo Campana y sus confesiones sobre Ecuador para el Mundial 2026

Los albos confirmaron la realización de un evento especial en el que presentará oficialmente a sus contrataciones. La cita será este miércoles 14 de enero, desde las 17:30 (hora de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Esta presentación forma parte de una experiencia exclusiva destinada a los hinchas que cuenten con la tarjeta Liguista 2026, una de las apuestas del club para fortalecer el vínculo con su afición, y para los dueños de palcos y suite.

fifa

La Copa del Mundo llegará a Quito en febrero

Leer más

En busca de ampliar la plantilla y tener variantes, algo que le faltó en la recta final de la anterior temporada, el técnico brasileño Tiago Nunes ha apostado por sumar elementos de experiencia y que destacaron en la temporada 2025. 

Los refuerzos albos son el defensa Luis Segovia, los volantes Alejandro Tobar y Jesús Pretell (Perú), además del delantero Janner Corozo, uno de los fichajes más llamativos del mercado local por su desequilibrio ofensivo en LigaPro.

Liga de Quito, refuerzos, presentación, estadio Rodrigo Paz, Alejandro Tobar, LigaPro, Copa Libertadores
Alejandro Tobar fue la primera incorporación de Liga de Quito.CORTESÍA

Las bajas de los albos

En el tema de bajas, los universitarios perdieron al volante Carlos Gruezo, que ahora forma parte del Santos Laguna de México, y a los ofensivos Lautaro Pastrán, que regresó a Belgrano de Argentina, y Bryan Ramírez, transferido al Cincinnati de la MLS.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Judicatura aclara situación con los notarios

  2. Quito reclama seis camiones defectuosos y anuncia acciones penales contra proveedor

  3. ¿Cuándo presentan a los refuerzos de Liga de Quito? Detalles del evento

  4. Industrias rechazan la limitación para participar en la generación electrica nacional

  5. Metrovía en Bastión Popular: Esto provocó aglomeración de pasajeros este 13 de enero

LO MÁS VISTO

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros 13 de enero de 2026

  2. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  3. UAFE y Fiscalía, en el baile de los intereses políticos: ¿Qué implica?

  4. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  5. Emergencia sanitaria en Playas por colapso de lagunas de oxidación

Te recomendamos