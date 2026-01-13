¿Cuándo presentan a los refuerzos de Liga de Quito? Detalles del evento

Los albos presentarán a las cuatro incorporaciones que llevan hasta el momento en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Janner Corozo es uno de los refuerzos que más ilusiona a los hinchas albos.

Liga de Quito ha sumado hasta el momento cuatro refuerzos para la temporada 2026, donde enfrentará LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador, con el objetivo de alcanzar los títulos que se el escaparon en 2025.

Los albos confirmaron la realización de un evento especial en el que presentará oficialmente a sus contrataciones. La cita será este miércoles 14 de enero, desde las 17:30 (hora de Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Esta presentación forma parte de una experiencia exclusiva destinada a los hinchas que cuenten con la tarjeta Liguista 2026, una de las apuestas del club para fortalecer el vínculo con su afición, y para los dueños de palcos y suite.

En busca de ampliar la plantilla y tener variantes, algo que le faltó en la recta final de la anterior temporada, el técnico brasileño Tiago Nunes ha apostado por sumar elementos de experiencia y que destacaron en la temporada 2025.

El 14 de enero conoceremos mejor a los nuevos #Refuerzos para el 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



Acompáñanos en este gran evento 🤩🫵 *Exclusivo para tarjetahabientes y dueños de suite/palco pic.twitter.com/uL6CVkhvp6 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 10, 2026

Los refuerzos albos son el defensa Luis Segovia, los volantes Alejandro Tobar y Jesús Pretell (Perú), además del delantero Janner Corozo, uno de los fichajes más llamativos del mercado local por su desequilibrio ofensivo en LigaPro.

Alejandro Tobar fue la primera incorporación de Liga de Quito. CORTESÍA

Las bajas de los albos

En el tema de bajas, los universitarios perdieron al volante Carlos Gruezo, que ahora forma parte del Santos Laguna de México, y a los ofensivos Lautaro Pastrán, que regresó a Belgrano de Argentina, y Bryan Ramírez, transferido al Cincinnati de la MLS.

