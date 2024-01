Cristiano Ronaldo y Haaland, los grandes ganadores de los premios Globe Soccer Award

El galardón que comenzó a entregarse desde el 2010, premió la tarde de este viernes 19 de enero a los mejores del mundo, en diferentes ámbitos, bajo el criterio del Consejo de Deportes de Dubái.

Algunas de las categorías premiadas fueron: Mejor jugador masculino y femenino, mejor entrenador, mejor jugador emergente, mejor directivo. Además se entregó el premio “Maradona” al jugador con más goles del año que se lo ganó el portugués Cristiano Ronaldo.

🏆| JUSTICIA |🏆



Haaland gana el premio a Mejor Jugador del Año 2023. #GlobeSoccer | #MCFC pic.twitter.com/s3CiW6tjoC — The Mister 🚬 (@TheMisterSB21) January 19, 2024

Esta fue la lista de ganadores

Mejor jugador del mundo: Erling Haaland

Mejor jugadora Femenina: Aitana Bonmatí

Mejor Jugador Masculino de Arabia: Cristiano Ronaldo

Jugador favorito de la afición: Cristiano Ronaldo

Mejor equipo masculino del medio oriente: Al Ahly

Mejor equipo masculino del resto del mundo: Manchester City

Mejor equipo Femenino: Barcelona FC

Mejor Entrenador del mundo: Pep Guardiola

Mejor Centrocampista:Rodrigo (Manchester CIty)

Mejor Portero: Ederson Moraes (Manchester CIty)

Mejor jugador emergente: Jude Bellingham (Real Madrid)

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente duda de mí y vuelvo a tener éxito. No me afectan las críticas”, señaló Cristiano Ronaldo después de la premiación.

Justo cuando se estaba por entregar el Globe Soccer Award al Mejor Jugador del Año, las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, que eran los máximos candidatos a llevárselo. ¿Qué hizo El Bicho al notar que lo estaban viendo? Señaló varias veces al delantero… pic.twitter.com/JxrrNRVIue — Invictos (@InvictosSomos) January 19, 2024

Luego CR7 posó para prensa, junto al noruego Erling Haaland con los premios, Messi fue uno de los ausentes, ya que no fue nominado para ninguno reconocimiento.

El mejor goleador del momento y el mejor goleador de la historia.



Esto ha sido posible gracias a los Globe Soccer Awards, los premios más prestigiosos y con más credibilidad del mundo del fútbol. pic.twitter.com/QTEPcwfWLF — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) January 19, 2024

