Cristian Pellerano deja las canchas y asume nuevo reto en Independiente del Valle

Mediante una rueda de prensa en el estadio Banco Guayaquil, la mañana del miércoles 10 de enero, Cristian Pellerano dio a conocer el que será su futuro en el fútbol y de la mano de Independiente del Valle.

El volante argentino, que ha sumado los seis títulos que tienen los rayados, anunció que se retira del fútbol profesional y da el paso al otro lado de la cancha al sumarse como asistente del técnico Javier Gandolfi en los negriazules.

"He decidido dejar de ser futbolista y ser parte del cuerpo técnico de Independiente del Valle, es un placer seguir en mi casa. Es una decisión que la venía trabajando hace varios meses. He hablado con mi familia, con mi mujer, con mis hermanos. He tenido la posibilidad que una institución tan grande como Independiente del Valle me de la posibilidad de decidir qué hacer con mi carrera, lo que es un honor", afirmó Pellerano.

Resaltó el aprendizaje que ha tenido de técnicos que han pasado por los rayados como Miguel Ángel Ramírez, Renato Paiva y Martín Anselmi, y que "estoy en el lugar indicado para dar este nuevo paso en el fútbol. Mis compañeros me han hecho mejor jugador, mejor persona".

Con Gandolfi le une una amistad y detalló que "el hecho que Javier haya sido designado como el nuevo entrenador me facilitó la decisión de tomar el camino de pasar a ser su ayudante de campo. De mi parte, más allá de todo el recorrido como futbolista, estoy dispuesto para lo que sea, sé que voy a aprender mucho de él. En un futuro mi intención es ser entrenador junto a mi hermano, Hernán. Este paso es fundamental".

El sábado 10 de febrero, en la presentación del plantel de los negriazules para 2024, se cumplirá el último partido de Pellerano. Además, los del Valle tomaron la decisión de retirar la camiseta número 16, en honor del volante, quien tiene la potestad de decidir cuando y a qué jugador le vuelve a entregar ese dorsal.

Por su parte Pelle dijo que "me gustaría que el número siga en la cancha, quien lo lleve sienta ese compromiso que he demostrado durante estos seis años como parte de Independiente del Valle".

