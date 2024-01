Liga de Quito cambia de rumbo

Se hizo oficial lo que empezó a tomar fuerza desde que Liga de Quito conquistó el título de LigaPro, el 17 de diciembre de 2023: se terminó la era de la familia Paz a cargo del equipo.

La asamblea de socios del club albo decidió, la noche del lunes 8 de enero, no renovar el vínculo con la comisión especial de fútbol, y el directorio liderado por Isaac Álvarez asumirá el control del equipo para 2024.

Te puede interesar: Lucía Vallecilla sigue en la batalla legal por la presidencia de El Nacional

Esteban Paz, quien tomó la posta a su padre, Rodrigo, como líder de la comisión, confesó que no esperaba que el cierre de su ciclo en la U se realice de esta manera, sin tener una transición ordenada.

Independiente del Valle quiere seguir por el buen camino Leer más

“Yo no me quería ir de Liga, por eso dije que me tenían que sacar arrastrado, porque llevo a Liga en el corazón. Y si me tengo que ir porque no me quieren, lo hago con la frente en alto”, afirmó Paz, quien detalló que no lo dejaron intervenir en la asamblea de socios.

El directivo dijo que buscaba responder las interrogantes de los socios, en especial de los pasivos, y se refirió a la situación de los azucenas.

“Se generaron 30 millones de pasivos contra activos de 72 millones. Si los socios quieren que se entregue sin pasivos, se debe empezar a vender activos, entre ellos una gran lista de jugadores. Hace 26 años nos entregaron el equipo con cero activos. No teníamos estadio, deficiencia en varios aspectos de infraestructura y una lista de jugadores prendados a un banco”, manifestó.

Paz enfatizó que entregan un equipo “con mucho poderío deportivo y económico”, y una infraestructura de primer nivel que antes el club no la tenía.

Rodrigo Paz (c) con la Copa Libertadores que los albos ganaron bajo su mandato en 2008. ARCHIVO / EXPRESO

Sobre el déficit, mencionó que tenían una planificación para reducirlos con el paso de los años. “El 2023 se vendió a Denilson Castillo por 2,5 millones. Se fideicomisaron ingresos de publicidad, que gestionó Liga Comunicaciones para una deuda de 9 millones de dólares, que en cinco años se extingue. El 2023 terminamos con un superávit de 900 mil dólares”.

Emelec: Inicia los chequeos médicos enrumbados hacia la pretemporada Leer más

En este punto, Diego Castro, gerente de la comisión especial, informó que se llegó a un acuerdo para la transferencia del volante Óscar Zambrano, al Bournemouth de Inglaterra, por cinco millones de dólares, y que el 15 % de los derechos del futbolista queda para la U.

Paz dio a conocer que la relación con Álvarez, a quien apoyaron para que llegue a la presidencia del club y que también fue parte de la comisión especial, se fue deteriorando hace algunos meses y que buscó que esto no afecte al equipo en el segundo semestre.

“La relación no fluyó, lo más importante era tener el control del equipo hasta el final, estábamos jugando cosas demasiado importantes. Cuando Luis Zubeldía conoció del problema se empezó a generar incertidumbre en la interna. Por suerte, fue al último y pudimos jugar las dos finales (Copa Sudamericana y LigaPro) sin problemas”, relató el dirigente.

También habló sobre la conformación del plantel para 2024 y dijo que no podía tomar decisiones al no tener un diálogo con Álvarez. “Si me decían que armemos el equipo haciendo una transición, lo hacíamos con gusto. Si tienen un proyecto mejor que el nuestro, están en su derecho. Confiemos que le vaya bien a Liga, al equipo lo llevamos siempre en el corazón”, indicó.

EN SILENCIO

Isaac Álvarez (i) definirá al sucesor del entrenador Luis Zubeldía (d). CORTESÍA

Isaac Álvarez evitó dar declaraciones tras la asamblea de socios y se espera que brinden detalles de lo que será el futuro de los universitarios.

Bryan 'Cuco' Angulo jugará en The Strongest; no anotó ni un gol en 2023 Leer más

Extraoficialmente, se ha conocido que el entrenador español Josep Alcácer tomaría las riendas del banquillo blanco, quien cumplirá con su primera experiencia internacional y que en su carrera ha sido asistente técnico en varios equipos de su país.

Al tema de refuerzos se sumarían el arquero Gonzalo Valle y el delantero argentino Tomás Molina, que fue el goleador de los azucenas en 2022.

Además, los trabajos de pretemporada iniciarían el jueves 11 de enero en el centro de alto rendimiento de los universitarios con la mira puesta en el inicio de la LigaPro, previsto para el 16 de febrero, y para la disputa de la Recopa Sudamericana, ante Fluminense de Brasil, el martes 21 en el estadio Rodrigo Paz, y el martes 28 en el estadio Maracaná.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!