Cristhian Noboa: "¿No están hartos de esos que creen que son dueños de Guayaquil?"

Parece que la cuarentena en la casa de Cristhian Noboa se la lleva con bastante diversión y un poquito más de eso. Así lo hizo notar el volante tricolor en un video en vivo en el que habló de Guayaquil y fue durísimo contra sus gobernantes.

El Zar junto a su pareja aprovecharon su compañía para disfrutar unas partidas de Scrabble, acompañados de unos cócteles para pasar el momento amargo del confinamiento por Covid-19. Pero lo divertido se dio cuando en la transmisión en vivo desde la cuenta de su novia, el tricolor apretó el gatillo y no hubo quien lo pare.

¡Invítame una Zar! 🤣😯@cristhian_noboa recordó con pasión a Guayaquil y envió un mensaje con cariño a los gobernantes del país. 🌋



Un poquito 🔥🔥🔥 se calentó nuestro embajador.

"He vivido en Rusia 13 años, he vivido en Rusia 13 años y ya estoy harto de lo que veo en Guayaquil, la gente de odio, gente que no apoya, gente que cree que es mejor que uno. Yo estoy tomando agua, a-gua", comenzó Noboa.

"¿No están hartos de esos viejos hijos de p...? ¿No están hartos de esos que creen que son dueños de Guayaqui? ¿De Ecuador? Ya es hora de cambiar y tirar a la basura a esos hijos de p.... Guayaquil necesita gente joven. No ven al presidente de El Salvador, ese es un presidente. Cuándo tendremos un presidente así en Ecuador", sentenció el ecuatoriano.

Pero no sólo ese video se viralizó, hubo otro, más corto de ocho segundos de duración, en el que lanza un "váyanse a la v..." de forma general.

El tricolor creció en el Puerto Principal y de hecho allí, en Emelec se dio a conocer a nivel internacional. En el 2007 migró al Viajo Continente donde se ha mantenido hasta la actualidad. Por eso su vínculo con esta ciudad porteña.

Noboa ha dicho en distintas ocasiones que de volver al país lo haría a Emelec club en el que sueña colgar los botines. Veremos si puede regresar al club millonario, hasta eso no seguirá deleitando con sus cuarentena vía redes sociales.