Coronavirus: Valencia y Noboa se juntan a fundación María Gracia para combatir el Covid-19

Para Pepita de Zevallos las buenas noticias llegaron en el momento preciso. Ella, al mando de la fundación María Gracia, empezó hace algunos días a fortalecer las campañas 'Únete Ecuador' y 'Respira Ecuador' reuniendo implementos para ir y ayudar a doctores, enfermeros y personal que necesiten estos en los diferentes hospitales de Guayaquil que luchan en la primera línea contra el coronavirus.

Justo cuando necesitaban una mano aparecieron Enner Valencia, futbolista del Tigres de México, haciéndole honor a su apodo de Superman, para donar 14.000 mascarillas que se entregarán en los hospitales a médicos y otros necesitados.

"Enner apareció como un ángel estábamos desesperados y seguimos preocupados por los médicos. Murieron cuatro médicos amigos en batalla, en el país no hay la protección necesaria", explica Pepita.

Relató cómo se dio el acercamiento de Valencia y por medio de quién. "Me llama Chalo (Vargas, representante de Enner) y me dice 'Pepita me llamó Enner Valencia que quiere donar a través de la fundación. Lo primero que se me vino a la cabeza fueron mascarillas. Este hombre maravilloso juntos a su esposa han revuelto el mundo para encontrar las mascarillas, donar 14 mil en Guayaquil para nosotros es increíble", agrega confirmando que el futbolista ya hizo el pago de los insumos.

Otro futbolista que también se ha sumado es el volante del Sochi ruso, Cristhian Noboa. "Noboa dio un gesto con una cantidad de dinero importante y con ello se compraron válvulas y reguladores para tanques de oxigeno. También esperamos que más deportistas se unan y así poder ayudar a todos los necesitados", explicó.

Para ser parte de esta iniciativa puede contactar directamente a Pepita de Zevallos por las diferentes redes sociales.

Pepa de Zevallos busca que se unan más deportistas a sus campañas de lucha contra el coronavirus. Archivo

La fundación:

La Fundación María Gracia nace el 30 de Mayo de 1987 a raíz de una experiencia personal que marcó y cambió la perspectiva de vida de una familia. Es una institución sin fines de lucro, ni intereses políticos o religiosos. Funciona con estatuto aprobado por el Ministerio de Bienestar Social, según acuerdo #1212 del 3 de septiembre de 1987, Registro oficial #852 del 14 de enero de 1988.