Crisis de Emelec: el plantel no entrenó por segundo día consecutivo

Los jugadores de Emelec decidieron no entrenar hasta que les paguen los dos meses de sueldo que les adeudan

Los jugadores de Emelec acudieron al complejo, pero no entrenaron.

En Emelec no hay tregua. La mañana del miércoles 4 de septiembre de 2024 la plantilla del Bombillo no volvió a entrenar porque todavía no se le había pagado los dos meses de sueldo que les adeudan, que corresponden a julio y agosto.

Con la esperanza de que la situación financiera se regularizara, los jugadores acudieron al polideportivo se los Samanes, ubicado en el norte de Guayaquil, antes de las 08:00, porque los entrenamientos los realizan a partir de ese horario.

Sin embargo, al ver que todavía no les había cancelado el dinero, los futbolistas decidieron no entrenar nuevamente, no saltaron al campo de juego y se quedaron dentro de las habitaciones donde concentran.

Los jugadores llegaron al polideportivo de los Samanes antes de las 08:00. Juan Faustos

El plantel no ha entrenado por dos días consecutivos. Juan Faustos

Incluso, algunos se pasearon por las instalaciones del complejo. Eso sí, vestían la indumentaria que utilizan para realizar las prácticas.

A pesar de esto, los utileros del club igualmente acoplaron el campo principal del polideportivo, colocaron los conos, pero los jugadores nunca salieron. Ante esto, varios de ellos prefirieron realizar labores de limpieza.

A pesar de la situación, los utileros acoplaron el campo de juego para entrenar. Juan Faustos

Finalmente, la plantilla de Emelec no entrenó por segundo día consecutivo y se retiró del completo aproximadamente a las 10:00. La mañana del martes 3 de septiembre, los jugadores azules tampoco entrenaron.

