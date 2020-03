Coronavirus: Miler Bolaños y Brayan Angulo tienen prohibido ir a Estados Unidos

Miler Bolaños, al igual que el resto de la plantilla del Xolos, no pueden ir a Estados Unidos.

Los ofensivos ecuatorianos Miler Bolaños y Brayan Angulo, quienes militan en el Xolos de Tijuana, no pueden ir a Estados Unidos, al igual que el resto de sus compañeros, por decisión de la directiva con el fin de evitar contagios de coronavirus.

Gibran Lajud, meta del cuadro mexicano, confesó este jueves a Efe que esa es una de las determinaciones de la dirigencia para preservar la salud de la plantilla.

Tijuana, sede del equipo Xolos se encuentra pegada a San Diego, Estados Unidos, uno de los países con mayor número de contagiados por el coronavirus.

Según el portero, también se restringieron los accesos en los cruces fronterizos y garitas como acuerdo de ambas naciones para evitar propagaciones.

Brayan Angulo, delantero ecuatoriano de los Xolos de Tijuana. Archivo

"Prohibieron entrenamientos, hace una semana nos citaron y nos dieron recomendaciones de quedarnos en casa y no cruzar la frontera por precaución. Es un atractivo siempre ir a Estados Unidos desde Tijuana pero por ahora es mejor esperar", dijo.

San Diego es un punto de diversión, esparcimiento y consumo entre los jugadores de Xolos y ciudadanos de Tijuana. Sin embargo, Lajud concuerda que lo prioritario es mantener la calma y paciencia hasta que pase la pandemia.

"Es duro el cortar el ritmo de vida, sobre todo porque San Diego ofrece atracciones y puntos turísticos que de igual forma se encuentran cerrados, así que aquí o allá la situación tiene que pasar por la fortaleza de todos de salir adelante", añadió.

Lajud, que pertenece al equipo Tijuana desde hace seis años, confiesa que suspira por volver a las canchas aunque entiende que las cosas deben desenvolverse a favor de la salud mundial para retomar su trabajo.

"Nuestro trabajo es maravilloso y ahora se resiente su ausencia. Recuerdo nuestro último partido en el que ganamos a Pachuca y ahora es complicado pero esto no lo debemos afrontar como futbolistas, sino como ciudadanos y ayudar en lo que nos corresponda", señaló.

Pidió el guardameta poner la mejor mentalidad para enfrentar el encierro en casa hasta que la pandemia de Covid-19 permita volver a las actividades.

Por lo pronto, se mantiene en su hogar entrenando bajo los ejercicios que puede realizar.

"Es complejo llevar una sesión de entrenamiento constante y exigente. En mi casa tengo algunos aparatos de gimnasio para hacer fuerza y en el tema de la portería una máquina que me lanza balones para estar en movimiento. No es lo mismo, pero al menos me mantengo en actividad", comentó