Coronavirus: Fernando León critica la decisión de López Obrador, presidente de México

Crítico, así se mostró Luis Fernando León, defensa ecuatoriano que milita en el Atlético San Luis mexicano, sobre la spostura de Manuel López Obrador, presidente de México, instando a la gente a que siga saliendo a las calles en ese país pese a la presencia del COVID-19 en territorio azteca.

“Con todo el respeto que se merece el presidente de México, creo que está muy equivocado, día a día el virus se está propagando más y se está haciendo efectivo en gente que estaba en estados donde se suponía que no pasaba nada. En San Luis no se pensaba que iba a haber gente infectada y ahora tenemos 16 casos y subiendo (uno de ellos, el presidente de su club, Alberto Marrero)”, aseveró.

“Hay mucho cuidado de decir que no va a pasar nada cuando es todo lo contrario, si no se previene, de seguro te va a pegar y te va a pegar duro. Como jugadores estamos en cuarentena y esperemos que la gente tome conciencia porque se puede contagiar e infectar a mucha gente. Hay que tener mucho cuidado y mucha mesura al decir que sí se puede estar en la calle”, recalcó el zaguero central.

En declaraciones a Mundo Deportivo, el exjugador de Independiente del Valle, expresó su deseo de que las cosas puedan volver a la normalidad en todo el planeta y aprovechó para dar su mensaje a los ecuatorianos en estos complicados momentos.

"Hay que hacer conciencia en Ecuador porque esto puede ser mucho más feo si no hacemos caso a las autoridades”, antes de confesar: "la gente de la selección se comunicó conmigo, me mostraron su interés de contar conmigo y me dijeron que siga trabajando para poder estar".

Es así que pese a los tiempos convulsionados que se viven en la actualidad, el defensa nacional recibió la buenas noticia de que Jordi Cruyff lo tiene en sus planes para las eliminatorias sudamericanas, las mismas que aplazaron su inicio debido a la pandemia.