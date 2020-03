Marcos Caicedo: “Me dijeron traicionero por ir a Liga de Quito, pero ayudé a Barcelona”

Pese a que muchos hinchas de Barcelona criticaron su salida del Ídolo, para vincularse a Liga de Quito, a inicios de esta temporada, Marcos Caicedo dice estar con la conciencia tranquila.

La tarde del miércoles 25 de marzo, mediante un en vivo a través de su cuenta de Instagram, el actual jugador albo conversó con sus seguidores, donde explicó las razones de su salida del cuadro canario.

“La gente tiene que entender que Barcelona no podía pagar mi pase, entonces lo que pude hacer es ayudar al equipo y muchos me insultaron y siguen insultando… me dicen traicionero cuando tienen que ver desde el punto de vista que ayudamos al equipo en salir para que no se siga perjudicando con demandas”, indicó el jugador de 28 años.

Caicedo indicó esto en relación a que su salida del elenco torero se dio tras llegar a un acuerdo con Liga de Quito, equipo que asumió el 90% de la deuda que mantenía Barcelona con el grupo Pachuca, club dueño de la mitad del pase del atacante ecuatoriano.

Para recordar Barcelona fichó a préstamo a Caicedo, tras negociar con el Pachuca en 2016. Al año siguiente los amarillos renegociaron con los mexicanos, para mantener al jugador por tres temporadas y media más, adquiriendo el 50% de los derechos deportivos de su pase, por un monto de aproximadamente $4 millones.

En su momento, tras la vinculación de Caicedo a Liga de Quito, Alfaro Moreno explicó que esta negociación le representó un ahorro de $1 millón al plantel 'canario'.