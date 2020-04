Miguel Ángel Loor: “El 2020 sin público en los escenarios”

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, dice que aún no hay fecha para el reinicio del campeonato.

El panorama en el ámbito deportivo no es bueno para este año. La pandemia del coronavirus ha paralizado todas las competiciones en el mundo y principalmente al fútbol. El país no ha sido la excepción.

Antes este sombrío escenario, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor cree que una vez que se supere la emergencia sanitaria, se analizará en qué fecha volverá a rodar el balón, pero prevé que este se haga con estadios vacíos.

“Hoy, público en los escenarios es muy complicado, probablemente confirmado que en el 2020 no va a haber y hay que analizar que pasa en el 2021”, sostuvo Loor en una entrevista en el canal digital el VAR de Carlos Víctor Morales.

De darse la opción de jugar sin público, el directivo de la LigaPro aseguró que la modalidad de ver los partidos por televisión también cambiaría. Actualmente GolTv transmite gratis el campeonato nacional, pero esta situación podría abrir paso a la modalidad ‘pague por ver’.

“Los partidos se van a ver por televisión, hay que ver por qué modalidad, si seguimos con la misma actual o se conversa con los que tiene los derechos (GolTv), para ver si se cambia la forma. Hay que ver cómo se lo puede ver por internet…”.

Loor indicó que el fútbol ecuatoriano también se podría enfrentar al cambio en la modalidad de juegos, pues indicó que una opción sería competir por regiones.

“El mundo está cambiando y el fútbol no es ajeno a eso... La estructura de los torneos podría tener cambios, hay que ver si el formato de seguir jugando por todo el país es viable o si se deberá empezar a competir por regiones y de esa forma (los clubes) podrán ahorrar no solo en costos, sino también tendrán tranquilidad en la salud, pues ya no se utilizará aviones, sino buses de cada equipo”.

Desde el pasado 16 de marzo el fútbol ecuatoriano se encuentra paralizado. Hasta antes de la emergencia sanitaria en el país, el torneo de la LigaPro apenas había disputado cuatro fechas completas y parte de la quinta.