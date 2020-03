El entusiasmo va subiendo para el partido copero de mañana entre Barcelona e Independiente del Valle. Es que después de la confirmación de que el duelo será con público, más hinchas se acercaron a adquirir sus entradas.

Barcelona: Bustos quiere "urgente" a Michael Arroyo Leer más

Una muestra de aquello es que el lunes apenas se vendieron 5 boletos hasta las 12:00 en las ventanillas del estadio Monumental. Y hoy en ese mismo tiempo ya habían vendido 100 entradas.

"Siempre hay que apoyar al Idolo y esta vez no me pierdo el partido con Independiente del Valle. Con Liga de Portoviejo no pude ingresar el fin de semana, pero ahora si lo haré porque no existe prohibición", señaló Francisco García, quien vive en Miraflores.

Wilmer Durazno llegó hace una semana de Chicago, Estados Unidos y ayer estuvo en las ventanillas del estadio Monumental, para asegurar su boleto, porque es hincha del equipo canario. "Cuando las defensas están altas no importan los virus", dijo el seguidor torero, al referirse al temor que tienen muchos, por el coronavirus.

El encuentro entre los toreros y el conjunto de Sangolquí es válido por la fase de grupos de la Libertadores. En esta misma llave también están Flamengo, último campeón de la Copa, y Junior de Barranquilla.